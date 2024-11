Si vede che è Black Friday! Guarda questo monitor calibrato a soli 69€

A pochi giorni dal Black Friday, oggi vi segnaliamo un monitor per PC dal design sottile e semplice che permette di lavorare senza sforzo, con caratteristiche come un pannello IPS, una frequenza di aggiornamento di 100 Hz e una risoluzione di 1080p. Con uno spessore di soli 7,5 mm, è inoltre incredibilmente sottile ed è persino pre-calibrato in fabbrica per garantire la massima accuratezza dei colori. Si tratta dello Xiaomi A24i, un monitor che, pur essendo un entry level, vanta caratteristiche degne di nota. Ma la cosa incredibile è il prezzo: oggi solo 69,99€ su Amazon!

Xiaomi A24i, chi dovrebbe acquistarlo?

Xiaomi A24i è particolarmente indicato per tutti coloro che lavorano da casa o hanno bisogno di uno schermo aggiuntivo per migliorare la propria produttività. Grazie alla sua calibrazione del colore eseguita in fabbrica per ogni schermo, questo monitor si rivela un ottimo acquisto anche per professionisti nel campo della grafica, del video editing e della fotografia che necessitano di una fedele riproduzione dei colori. Il suo design sottile e semplice consente di inserirlo in qualsiasi ambiente di lavoro, ottimizzando lo spazio sulla scrivania senza sacrificare le dimensioni dello schermo.

Per gli appassionati di gaming o per chi consuma molto contenuto multimediale, Xiaomi A24i, con il suo supporto a 100 Hz e una risoluzione di 1080p, offre un'esperienza visivamente fluida e dettagliata. L'aggiunta del supporto DP 1.4 garantisce compatibilità con una vasta gamma di dispositivi, rendendolo versatile per ogni tipo di connessione.

Infine, il prezzo di 69,99€, scontato dal prezzo originale e già competitivo di 99,99€, lo rende una soluzione abbordabile per chi cerca un mix bilanciato tra prestazioni e budget. Nonostante non sia ufficialmente un'offerta Black Friday di Amazon, è difficile credere che nei prossimi giorni il prezzo possa abbassarsi ulteriormente.

