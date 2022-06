Tramite un comunicato stampa diffuso in occasione dell’evento europeo “Discover Xiaomi 2022 – Future living, now” tenutosi oggi a Parigi, il noto produttore cinese ha presentato il suo primo notebook 2 in 1 Xiaomi Book S 12,4”.

Pensato per migliorare il lavoro in mobilità, Xiaomi Book S è dotato di un display touchscreen da 12,4” con una luminosità massima di 500nit e una risoluzione di 2.560×1.600 pixel. Il pannello, ideato per gestire più operazioni sullo schermo e garantire così una maggiore produttività, è caratterizzato da una copertura della gamma colori sRGB del 100%, fornendo immagini vivide e ricche di dettagli.

Photo Credit: Xiaomi

Sotto alla scocca di Xiaomi Book S 12,4″ troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2, accoppiato a 8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione, in grado di far girare il sistema operativo Windows 11 in maniera fluida. La batteria, da 4.920mAh, è in grado di fornire fino a 13,4 ore di autonomia, mentre il peso di soli 720 grammi e le ridotte dimensioni rendono il dispositivo il compagno di viaggio perfetto.

Per aumentare la produttività, il dispositivo può essere accoppiato a Xiaomi Smart Pen e Xiaomi Keyboard così da diventare una vera e propria workstation versatile. Per ciò che concerne l’ambito multimediale, Xiaomi Book S può far affidamento su due altoparlanti da 2W, mentre la fotocamera posteriore da 13MP e quella frontale da 5MP vi permetteranno di scattare foto e gestire facilmente videochiamate e riunioni.

Xiaomi Book S 12,4” sarà disponibile sul territorio italiano dal prossimo 30 giugno su mi.com, Amazon e presso gli Xiaomi Store Italia al prezzo di 699.99€. Separatamente sarà possibile acquistare anche la Keyboard al prezzo di 149.99€, la Cover al prezzo di 29.99€ e la Smart Pen a 99.99€. Per le prime 48 ore su mi.com, Xiaomi Book S 12,4″ sarà acquistabile a 699,99€ con Keyboard e caricatore Xiaomi 65W GaN Charger (Type-A + Type-C) inclusi nel prezzo.