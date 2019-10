Xiaomi entra nel mondo dei monitor con Mi Surface Display, un 34 pollici WQHD con FreeSync

Xiaomi presenta Mi Surface Display, monitor da 34 pollici curvo con risoluzione WQHD, FreeSync fino a 144 Hz e un tempo di risposta di 4ms GtG.

Xiaomi è inarrestabile ha presentato i suoi primi monitor per PC, tra cui il modello di punta, il Mi Surface Display, dotato di uno schermo curvo da 34 pollici con proporzioni di 21:9 e una risoluzione di 3440 x 1440 pixel.

Progettato per un uso prettamente gaming e multimediale, questo monitor dichiara un tempo di risposta di 4ms GtG e una frequenza di aggiornamento variabile fino a 144 Hz, grazie alla tecnologia FreeSync di AMD. Il monitor può riprodurre fino a 16,7 milioni di colori coprendo il 121% della gamma cromatica sRGB.

Anche se Xiaomi non ha dichiarato il produttore del pannello integrato, sulla base di informazioni non ufficiali sembrerebbe essere un pannello VA 1500R di Samsung Display. Quindi le specifiche tecniche come luminosità e contrasto dovrebbero essere in linea con quelle di altri monitor che utilizzano lo stesso pannello.

Come altri dispositivi di Xiaomi, il Mi Surface Display ha un design minimalista con cornici molto ridotte, circa 2 mm su tre dei suoi lati, ed integra uno stand che permette la regolazione di altezza e inclinazione.

Non sono state rivelate informazioni riguardanti i connettori, ma trattandosi di un prodotto dedicato a gaming e multimedialità è lecito aspettarsi ingressi DisplayPort e HDMI.

Dimensioni pannello 34″ Risoluzione nativa 3440 × 1440 Luminosità ??? Contrasto ??? Frequenza di aggiornamento 144Hz Tempo di risposta 4ms GtG Angolo di visione 178°/178° orizzontale / verticale Dimensione pixel 0.233 mm Densità pixel 110 ppi Ingressi ???

Il Mi Surface Display di Xiaomi sarà disponibile in Cina a partire dal 21 ottobre. Chi lo preordina prima del lancio potrà acquistarlo per 1999¥ (250 euro più IVA), mentre in seguito verrà proposto al prezzo di 2499¥ (320 euro più IVA).

Non è chiaro se e quando il Mi Surface Display sarà disponibile nei mercati statunitense ed europeo, visto che l’azienda potrebbe decidere di mantenere questo modello esclusivo per il mercato cinese.

Insieme al 34 pollici c’è anche un Mi Display da 23,8 pollici. Si tratta di un 16:9 con cornici sottili, risoluzione Full HD e angoli di visione di 178 gradi – è quindi un IPS. È dotato solo di una porta HDMI e sarà disponibile a un prezzo di 699¥ (circa 90 euro), anche lui dal 21 ottobre.