XMG APEX 15, ecco il notebook con Ryzen 9 3950X che sostituirà il vostro desktop

Cercate una vera workstation portatile che sia potente come il vostro desktop? Ebbene, il produttore tedesco XMG ha realizzato un portatile dotato di Ryzen 9 3950X. Non è un pesce d’aprile in ritardo e sì, avete capito bene, una potentissima CPU desktop su un notebook.

XMG APEX 15 misura 361 x 258 x 32.5 mm (LxLxA) e pesa circa 2,6kg. Il portatile monta un pannello da 15,6 pollici Full HD IPS da 144Hz e con tecnologia anti-riflesso. Si può equipaggiare con una scheda grafica Nvidia GeForce RTX 2070 o una RTX 2060.

Lato CPU, è possibile optare per diverse CPU AMD, ma le proposte più potenti sono il Ryzen 9 3900X, che include 12 core/24 thread, una frequenza base di 3,1GHz che può salire fino a 4,3GHz in turbo boost e il Ryzen 9 3950X. Quest’ultimo è in ECO MODE; offre 16 core/32 thread, una frequenza base di 2,6GHz che può salire fino a 4,2GHz in turbo boost, 64MB di cache L3 e un TDP massimo di 65W.

Alla fine quindi le prestazioni non saranno proprio le stesse della versione desktop, che normalmente ha un TDP di 105W, ma in fin dei conti c’era da aspettarselo: in un portatile spesso “solo” 3,3cm sarebbe stato davvero difficile inserire un sistema di raffreddamento adatto a gestire una configurazione del genere.

La RAM SO-DIMM da 2666MHz può essere espansa fino a 64GB, inoltre sono disponibili due slot M.2 e uno per HDD o SSD SATA da 2,5 pollici.

A completare il quadro troviamo una batteria intercambiabile agli ioni di Litio da 62Wh, due altoparlanti stereo accompagnati da un microfono con cancellazione del rumore, una webcam HD, una porta Realtek Gigabit LAN e WiFi 6. Per quanto riguarda la connettività, il portatile offre una porta HDMI 2.0, una mini DisplayPort 1.4, una porta USB-C 3.2, due porte USB-A 3.2, un ingresso USB-A 2.0, un jack audio per le cuffie, un ingresso per il microfono e uno slot microSD.

Il prezzo di XMG APEX 15 varia a seconda della configurazione scelta, ma optando per le migliori componenti il prezzo può superare i 3500 euro. Potete prenotare suddetto portatile dal sito di XMG.