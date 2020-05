XMG Ultra 17 sarà il notebook gaming più potente del 2020?

XMG, noto produttore tedesco, ha appena annunciato il suo nuovo portatile gaming di punta, XMG Ultra 17. Quest’ultimo è largo 399mm, lungo 319mm e alto 43,5 mm; pesa circa 3,8kg. Sono selezionabili due display da 17,3 pollici, entrambi compatibili con la tecnologia G-Sync; uno LCD IPS Full HD da 240Hz l’altro invece con risoluzione UltraHD (o 4K) e in grado di coprire il 100% dello spazio colore Adobe-RGB.

L’utente può scegliere fra 3 schede grafiche Nvidia: GeForce RTX 2080 Super, la GeForce RTX 2070 Super o la GeForce RTX 2070.

Sono configurabili tre processori Intel Core di decima generazione: il Core i9-10900K, il Core i7-10700K o il Core i5-10600K. Si tratta delle nuove soluzioni Comet Lake-S, la cui uscita dovrebbe avvenire a giugno.

È possibile installare fino a 128GB di RAM SO-DIMM DDR4 da 2933MHz e fino a quattro SSD PCIe M.2, configurabili in RAID o, 1 e 5. La connettività è davvero completa, troviamo infatti:

3x USB-A 3.2 Gen2 (1x alimentata)

1x USB-C 3.2 Gen2

1x USB-C 3.2 Gen2x2

1x Thunderbolt 3 / USB-C 3.2 Gen2

2x Mini DisplayPort 1.4 (compatibile G-SYNC)

1x HDMI 2.0 (con HDCP)

1x jack audio (compatibile con cuffie smartphone)

1x audio 2 in 1 (ingresso microfono + ottica S / PDIF)

1x porta RJ45 (LAN)

1x lettore di schede UHS-III (SD / SDHC / SDXC)

Il comparto audio è affidato a un sistema di altoparlanti 2.1 coadiuvato dai chip Creative Super X-Fi Chip UltraDSP e Creative Sound Blaster Atlas. Questo portatile include anche un controller di rete Killer E3000 ( per una connessione cablata da 2,5 Gbps) e una scheda wireless Killer DoubleShot Pro per il supporto a connessioni Wi-Fi 6 (802.11ax) e Bluetooth 5. A completare il quadro troviamo una batteria intercambiabile agli ioni di litio da 97Wh, una webcam HD e un sensore per le impronte digitali.

Il prezzo di XMG Ultra 17 varierà a seconda dei componenti scelti, mentre per la disponibilità bisognerà attendere il 20 maggio.