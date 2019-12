XPG Hunter, le nuove memorie per notebook arrivano a 32 GB e 3000 MHz

ADATA ha introdotto la sua nuova famiglia di memorie SO-DIMM per notebook e desktop di piccole dimensioni (SFF, small form factor).

Le SO-DIMM DDR4 XPG Hunter offrono velocità di trasferimento dati fino a 3000 MT/s e capacità da 8 GB a 32 GB, consentendo ai portatili con due slot e supporto dual-channel di arrivare fino a 64 GB di RAM in totale.

I moduli SO-DIMM DDR4 XPG Hunter di ADATA si basano su chip di memoria selezionati e PCB di alta qualità. Come altri moduli di memoria di fascia alta, le SO-DIMM XPG Hunter dispongono di profili XMP 2.0 che semplificano la configurazione delle impostazioni di frequenza e i timing. Inoltre, per massimizzare la stabilità, i moduli sono dotati di heatspreader.

Sul mercato vedremo SO-DIMM DDR4-2666 da 8 / 16 GB con latenza CL18 18-18 e una tensione di 1,2V, ma anche prodotti da 3000 MHz con capacità di 8, 16 e 32 GB con timing CL17 19-19, sempre con tensione operativa di 1,2V.

ADATA non ha annunciato il prezzo di questi prodotti, ma considerando il fatto che non si tratta di memorie per PC HEDT, è improbabile che siano particolarmente costosi.