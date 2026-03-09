Avatar di MarioRossi1 39
0
Daquello che ho capito devono migliorare il controller, non le memorie in se (che non e' chiaro di chi siano).
Avatar di Ospite VR Beast #723 0
0
ma quindi non hanno nemmeno messo il prezzo sul sito? bella roba, come faccio a capire se vale la pena o no
Avatar di Ospite Port Beast #928 0
0
quattro canali invece di otto e lo vendono come un vantaggio lol. marketing creativo almeno quello
