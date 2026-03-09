Il mercato degli SSD PCIe 5.0 si arricchisce di un nuovo protagonista proveniente dalla Cina: Yangtze Memory Technologies Corp (YMTC), produttore cinese di memorie flash tra i più ambiziosi del settore, ha ufficialmente presentato il suo primo SSD commerciale con interfaccia PCIe 5.0, denominato PC550. L'ingresso di YMTC in questo segmento è significativo non solo per le specifiche tecniche dichiarate, ma anche per le implicazioni geopolitiche e industriali che circondano l'azienda, da tempo al centro delle restrizioni statunitensi sull'export di tecnologie avanzate verso la Cina. Nonostante questo contesto complesso, YMTC continua a sviluppare soluzioni di archiviazione di fascia alta destinate tanto ai PC consumer quanto ai sistemi commerciali.

Sul piano tecnico, il PC550 adotta l'interfaccia PCIe 5.0 x4 con protocollo NVMe 2.0 e sarà disponibile in tre tagli di capacità: 512 GB, 1 TB e 2 TB. Il cuore del drive è rappresentato dai chip 3D NAND X4-9070 basati sull'architettura proprietaria Xtacking 4.0, una tecnologia che YMTC ha sviluppato per separare i circuiti periferici dalla matrice di celle di memoria, incrementando la densità e le prestazioni. La scelta di un design a quattro canali — anziché gli otto canali adottati da molti concorrenti — è presentata dall'azienda come un vantaggio in termini di efficienza energetica e dissipazione termica, un aspetto particolarmente rilevante nel contesto europeo dove i costi dell'energia restano elevati.

Dal punto di vista delle prestazioni dichiarate, la variante da 2 TB è quella più performante: YMTC dichiara velocità di lettura sequenziale fino a 10.500 MB/s e di scrittura sequenziale fino a 10.000 MB/s. Si tratta di valori che superano ampiamente i migliori SSD PCIe 4.0 attualmente disponibili — i quali raramente superano i 7.000 MB/s in lettura — ma che si posizionano al di sotto del potenziale massimo offerto dalla piattaforma PCIe 5.0, dove altri produttori raggiungono già velocità prossime ai 15.000 MB/s in lettura. Il PC550 non punta dunque al primato assoluto nelle velocità sequenziali, ma offre comunque un salto prestazionale concreto rispetto alla generazione precedente.

Per quanto riguarda le operazioni casuali — fondamentali per le prestazioni percepite nel sistema operativo e nelle applicazioni — il modello base da 512 GB offre fino a 880.000 IOPS in lettura e 1.100.000 IOPS in scrittura, con una resistenza certificata di 300 TBW. I modelli da 1 TB e 2 TB salgono entrambi a 1.300.000 IOPS sia in lettura che in scrittura, con durabilità rispettivamente di 600 TBW e 1.200 TBW. Sul fronte dei consumi, YMTC dichiara meno di 3 mW in idle e meno di 6 W sotto carico attivo, valori competitivi per un SSD PCIe 5.0.

Vale la pena ricordare che già alla fine del 2024 era stato intercettato un SSD PCIe 5.0 basato su NAND YMTC con prestazioni decisamente superiori: il Zhitai TiPro9000, equipaggiato con NAND 3D di quinta generazione sempre con architettura Xtacking 4.0 e controller Silicon Motion SM2508, aveva fatto registrare in test 14.527 MB/s in lettura sequenziale e circa 13.800 MB/s in scrittura, posizionandosi tra i più veloci della categoria. La differenza prestazionale tra i due prodotti suggerisce che il PC550 sia ottimizzato per un profilo di efficienza piuttosto che per le prestazioni di picco assolute.

Il PC550 sarà disponibile nei fattori di forma M.2 2242 e M.2 2280, con quest'ultimo che rappresenta il formato standard più diffuso nei PC desktop e laptop moderni, mentre l'M.2 2242 — più corto — trova spazio in ultrabook e sistemi compatti. Il target dichiarato sono i cosiddetti AI PC e i sistemi client commerciali, categorie in forte espansione grazie alla diffusione delle funzionalità di intelligenza artificiale integrate a livello hardware. Al momento, la pagina prodotto ufficiale di YMTC non riporta prezzi né canali di acquisto diretti: gli interessati possono inviare una richiesta di contatto, suggerendo una distribuzione inizialmente orientata al canale B2B.