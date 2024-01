YouTube, il caricamento dei video è rallentato? Togliete AdBlock

Nelle ultime ore sono emersi diversi report riguardo il caricamento dei video rallentato su YouTube, con ritardi fino a 5 secondi. Il problema sembrava inizialmente affliggere gli utenti con ADBlock attivo e per questo si è pensato a una nuova mossa di YouTube per contrastarne la diffusione; tuttavia, stando a un report su GitLab, pare che il rallentamento sia legato a un bug di ADBlock e ADBlock Plus.

Nessun ritardo intenzionale nel caricamento dei video quindi, almeno per ora. Ormai da qualche tempo YouTube ha iniziato a combattere gli ad blocker con popup che bloccano la riproduzione video, invitando gli utenti a disattivare l’estensione, o a sottoscrivere un abbonamento YouTube Premium.

I report dei rallentamenti sono stati condivisi su Reddit nei giorni scorsi e molti utenti, prima che venisse scoperta la vera causa del problema, avevano imputato il problema a YouTube, o alla propria connessione internet.

Nonostante in questo caso il caricamento dei video rallentato sia causato da un bug delle estensioni, non è da escludere che YouTube lo implementi nel prossimo futuro come ulteriore misura per scoraggiare l’uso di ad blocker e spingere gli utenti ad iscriversi a YouTube Premium, abbonamento che attualmente ha un costo di 11,99 euro al mese e offre riproduzione video e musica (tramite YouTube Music) senza pubblicità, possibilità di scaricare i video e modalità Picture in Picture.

