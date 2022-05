Lanciato lo scorso marzo, il monitor Apple Studio Display è dotato di un pannello 5K da 27″ con una luminosità massima di 600 nit, la possibilità di scegliere un vetro con nanotexture per ridurre al minimo i riflessi, supporto per oltre un miliardo di colori e alla gamma cromatica P3, nonché l’integrazione della tecnologia True Tone, già impiegata in altri dispositivi dell’azienda, per una regolazione automatica dei colori in base alla luce ambientale.

Photo Credit: Luke Miani/YouTube

Nonostante il suo prezzo, che parte da 1.799€, sia decisamente inferiore allo straordinario Pro Display XDR, proposto da 5.599€, rimane un prodotto non certo economico, ma è possibile avere un monitor molto simile risparmiando diverse centinaia di euro?

Questo è quello a cui deve aver pensato lo Youtuber Luke Miani, che ha deciso di trasformare un “vecchio” iMac del 2014 in un oggetto molto simile a uno Studio Display, webcam inclusa. Prima di tutto, come potete vedere dal filmato presente nel player in calce alla notizia, Miani ha rimosso tutti i componenti interni, dalla scheda madre agli altoparlanti. Successivamente ha usato una scheda con uscite HDMI e Display Port, cablando il driver LED e la connessione LVDS sul retro del pannello e infine usando un cavo da USB-C a Display Port 1.4, nonché un alimentatore da 12 V. I cavi sono stati fatti passare attraverso lo sportellino originariamente destinato all’accesso alla RAM, che ha consentito di non effettuare fori o altre modifiche più invasive al case. Per quanto riguarda la webcam, Miani ha eliminato quella originale e l’ha sostituita con un’altra pensata per progetti con Raspberry Pi o Arduino.

Photo Credit: Luke Miani/YouTube

Il risultato finale è un monitor che mantiene tutte le funzioni che ci si aspetta di un prodotto per Mac, compresa la possibilità di usare le opzioni di scaling e Night Shift, ma che non supporta lo spazio colore P3, sebbene quest’ultimo problema potrebbe essere risolto usando un iMac uscito nel 2015 o successivamente. Tuttavia, facendo un confronto diretto fianco a fianco, l’iMac 2014 “modificato” non è molto diverso da uno Studio Display a livello di qualità e, anzi, per alcuni aspetti è addirittura superiore. Per questo progetto, Miani ha speso complessivamente 871 dollari, decisamente meno rispetto ai 1.600 dollari di uno Studio Display, e pertanto costituisce un’alternativa accettabile per coloro che vogliono risparmiare un po’ di denaro.