Con la nuova generazione di CPU Intel e AMD ormai dietro l’angolo, il confronto inizia a entrare nel vivo attraverso i primi benchmark emersi in rete. Uno di questi è stato condiviso da Greymon55, che ne ha riportato i punteggi i un post. Videocardz ha quindi stilato un grafico, facendo un paragone in single core e in multi core sia tra Zen 4 e Raptor Lake che con la generazione passata, vale a dire Alder Lake e Zen 3. Quanto emerso vede i nuovi Ryzen 7000 abbastanza vicini in single core ai Raptor Lake, che invece sembrano avere un discreto margine di vantaggio in multi core.

76 23 1 19xx

77 23 1 20xx — Greymon55 (@greymon55) August 25, 2022

Nonostante questi benchmark possano essere prematuri e non definitivi, dal momento che vengono eseguiti su processori di pre-produzione, forniscono comunque un’idea iniziale di cosa potersi aspettare nel confronto prestazionale tra le imminenti CPU delle due storiche rivali. Il benchmark vede confrontare Ryzen 7 7700X e Ryzen 5 7600X con Core i9-13900K, Core i7-13700K e Core i5-13600K.

Secondo quanto condiviso, il Ryzen 7 7700X dotato di 8 core e 16 thread ha ottenuto un punteggio compreso tra i 2000 e i 2099 punti, indicato nel grafico come “20xx”, mentre il Ryzen 5 7600X, da 6 core e 12 thread, ha totalizzato tra i 1900 e i 1999 punti (19xx). Il risultato è abbastanza vicino alle controparti Intel, che staccano di poco le CPU Zen 4 con il Core i7-13700K e il Core i5-13600K che ottengono rispettivamente 2120 e 1967 punti. Ancora più distante il Core i9-13900K, che invece raggiunge i 2290 punti. In multi core il divario si allarga a favore di Raptor Lake, grazie anche al maggior numero di E-Core che caratterizza tutta la serie e contribuisce ad aumentare la conta dei core complessivi. Le prove vedono Core i7-13700K e i5-13600K ottenere 28850 e 24200 punti, distanziando i Ryzen 7 7700X e 5 7600X: il primo si ferma a un punteggio compreso tra i 19800 e i 19899 punti, mentre il secondo totalizza tra i 15100 e i 15199 punti.

Fonte: Videocardz

Trattandosi di dati basati anche su rumor e punteggi medi, oltre che test trapelati in rete, bisognerà ovviamente attendere l’uscita delle nuove CPU Intel Raptor Lake e AMD Ryzen 7000 per poter vedere un confronto vero e proprio. Le due serie apporteranno a ogni modo diverse novità: oltre a un vistoso aumento dei core da parte di Raptor Lake, Intel introdurrà anche una nuova modalità “Extreme Performance” esclusiva per il Core i9-13900K, insieme a numerose opzioni per l’overclock in arrivo per la piattaforma e una nuova tecnologia che ha reso possibile una riduzione dei consumi. D’altro canto, AMD ha lasciato invariata la conta dei core sui suoi Ryzen 7000, affidandosi ai miglioramenti offerti da Zen 4 sia in single core che in multi core e introducendo inedite tecnologie per l’overclock.

I Ryzen 7000 verranno presentati tra pochissimi giorni, appena dopo la chiusura del Gamescom 2022. Le CPU AMD dovrebbero quindi essere disponibili ufficialmente il 15 settembre, sebbene alcuni rumor parlassero di un possibile rinvio per il giorno 27 dello stesso mese, data scelta da Intel per la presentazione dei suoi Raptor Lake, la cui la lineup iniziale è trapelata di recente, all’evento “Innovation”.