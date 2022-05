Se vi serve una action cam per registrare video in alta risoluzione durante le vostre imminenti immersioni ed escursioni estive, allora dovreste assolutamente valutare l’acquisto della GoPro HERO10 Black, la regina delle action cam, visto che Amazon sta offrendo a chiunque la possibilità di acquistarla a 100 euro in meno rispetto al prezzo originale, pagandola 429,00€ anziché 529,99€.

Quello proposto da Amazon è uno dei prezzi più vantaggiosi per la suddetta action cam che, rispetto al modello precedente, ha fatto notevoli passi in avanti. La decina generazione di GoPro, infatti, è stata presentata con un nuovo processore, che raddoppia il numero di framerate di qualsiasi modalità, arrivando a un massimo di 240 FPS in 2K. Le prestazioni del nuovo chip consentono poi alla HERO10 Black di registrare video in 4K a 120 FPS con una qualità ai vertici della categoria.

Oltre al processore aggiornato, che permetterà di effettuare riprese mai così belle, la GoPro HERO10 Black gode anche di un’interfaccia rivista, molto più reattiva e precisa al tocco touch, un fattore che migliora notevolmente l’esperienza d’uso. Anche l’avvio e il passaggio da una modalità all’altra è stato migliorato, da rendere il modello precedente molto meno accattivante. La maggior potenza di calcolo garantita dal processore GP2 permette agli algoritmi di effettuare un’elaborazione d’immagine più accurata, che influisce non solo sui video ma anche sulle foto.

Le action cam GoPro si fanno apprezzare inoltre per la loro stabilizzazione, che diventa ancora più sofisticata sul modello di ultima generazione, grazie all’implementazione della tecnologia Hypersmooth 4.0. Quest’ultima consente alla HERO10 Black di registrare video stabili anche durante le oscillazioni più ampie, come quelle tipiche di un percorso sconnesso in bicicletta. Da segnalare poi la possibilità di trasferire foto e video dalla action cam allo smartphone tramite un semplice cavo USB-C. I possessori di dispositivi Apple, invece, potranno sfruttare questa novità introdotta nell’ultimo modello con un adattatore Lightning.

Venduta com’è all’invitante prezzo di 429€, HERO10 Black è, in sostanza, una action cam davvero ottima, capace di porsi sempre un passo avanti alla concorrenza e, per questo, non c’è consiglio migliore di quello di accaparrarsela subito attraverso la pagina dedicata al prodotto.

