2 mesi gratis di Kindle Unlimited (offerta Black Friday)

Il periodo del Black Friday non è perfetto solo per acquistare gli articoli che si hanno nella lista dei desideri da tempo, ma anche per abbonarsi a servizi perfetti per assecondare le proprie passioni. In particolare, se siete amanti della lettura non potete perdere la nuova offerta di Kindle Unlimited!

Fino al 27 novembre, infatti, potrete attivare l'abbonamento a Kindle Unlimited e usufruire di 2 mesi di servizio completamente gratuiti. Sin da subito, dunque, avrete accesso illimitato a milioni eBook, oltre a una selezione di riviste, su ogni vostro dispositivo, in modo da leggere ovunque vogliate e in qualsiasi momento.

Kindle Unlimited, perché abbonarsi?

Se amate leggere e desiderate avere a disposizione una vasta biblioteca di libri ed eBook senza doverli acquistare singolarmente, Kindle Unlimited è la soluzione ideale per voi. Con questo servizio, avrete accesso a un numero illimitato di titoli inclusi nell'abbonamento, dando la libertà di leggere senza limiti e la comodità di riprendere la lettura da dove l'avete lasciata, a prescindere che sia tramite un eBook Reader, un tablet o lo smartphone.

Kindle Unlimited non è ideale solo per gli amanti della lettura tradizionale: oltre ai libri, offre una varietà di altri contenuti che possono intrigare anche chi solitamente non è appassionato di lettura. Gli audiolibri, ad esempio, rappresentano un'innovativa modalità di fruizione delle storie, permettendovi di immergervi nelle narrazioni anche quando il tempo per la lettura fisica scarseggia o quando desiderate semplicemente variare l'esperienza di lettura.

Grazie alla promozione attuale, lanciata in occasione del Black Friday, potrete testare il servizio per due mesi in modo completamente gratuito. Dopodiché, si rinnoverà automaticamente a 9,99€ al mese, oppure potrete decidere di disdirlo senza alcun costo aggiuntivo. Parliamo, dunque, di un'offerta davvero conveniente, considerando l'enorme catalogo di libri a cui potrete accedere gratuitamente.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata a Kindle Unlimited, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che la promozione terminerà il 27 novembre!

