25% di sconto sui software Autodesk per il Black Friday

Scende la sera ma non si arrestano le offerte del Black Friday 2020 che, anzi, ha ancora qualcosina da proporvi prima che la giornata termini e con essa si concludano anche diverse occasioni di acquisto a prezzi eccezionali. Dunque, se di Amazon abbiamo parlato a iosa, è ora il momento di guardare altrove e di proporvi quella che è la promozione di Autodesk, che vi permetterà di acquistare software professionali a prezzi davvero molto vantaggiosi, grazie ad una riduzione del prezzo pari al 25%!

Architetti, ingegneri e professionisti dell’edilizia, nonché coloro che vogliono affacciarsi per la prima volta al mondo della modellazione digitale, potranno quindi usufruire di questa ottima opportunità, che vi permetterà di risparmiare cifre notevoli su quello che è uno dei software più completi per creare, annotare e progettare la geometria 2D e modelli 3D con superfici e oggetti mesh. Le offerte coprono sia l’abbonamento annuale che triennale e includono programmi come AutoCAD, AutoCAD LT, Revit LT Suite, 3DS Max e Maya, tutti accomunati dal medesimo sconto del 25%.

Il risparmio è enorme, sebbene il costo rimane altissimo, ma parliamo pur sempre di un software leader del settore, quindi il prezzo è giustificato. Nonostante sia consigliato avere una buona conoscenza dell’argomento, non serve essere esperti per sfruttare appieno tutte le capacità di AutoCAD, dato che il software permette di generare automaticamente annotazioni, layer, computi, elenchi e tabelle al fine di facilitarne l’utilizzo e renderlo usabile dal maggior numero di utenti possibile.

Usufruire di questa promozione equivale ad un vero e proprio investimento per la vostra attività e siamo sicuri che se tra i nostri lettori ci fosse qualcuno che si occupa di questo settore, coglierà al volo questa imperdibile occasione. Arrivati a questo punto, non ci resta altro che invitarvi a scoprire le ultime offerte del Black Friday direttamente sulle nostre pagine dedicate, ma non prima di dare un’occhiata alla pagina ufficiale Autodesk per conoscere tutte le varianti con i rispettivi prezzi di questi software complessi.

» Clicca qui per sottoscrivere un abbonamento con lo sconto del 25% «

