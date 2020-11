Le migliori offerte del Black Friday Amazon

Siamo partiti insieme il 20 novembre, con l’offrirvi solo il meglio del meglio delle offerte del Black Friday, proponendovi giorno per giorno quelle che sono – almeno a nostro giudizio – le occasioni di acquisto irrinunciabili per questo venerdì nero dello shopping targato 2020, eppure possiamo dire di essere arrivati ad una svolta solo ora, con la news che state leggendo. Perchè, ci chiedete?

Perché quelle che vi offriamo adesso sono – finalmente – le vere e proprie offerte del Black Friday Amazon 2020. Non più antipasti, non più offerte “di preparazione”, queste sono le offerte del Black Friday al 100%! Un nugolo di sconti impressionante che, spaziando dalle offerte per la casa, fino alla tecnologia, vi darà l’ultima, grande, occasione di questo 2020 per acquistare quello che vi occorre a prezzi scontatissimi il che, diciamocelo, non è affatto da sottovalutare considerato che manca ormai solo un mese al Natale, ed anche meno per mettere i regali sotto l’albero.

Dunque, benché la tornata promozionale di Amazon continuerà, come annunciato, fino al 30 novembre, quelle che vi proponiamo adesso sono le offerte clou di questo festival degli sconti e, pertanto, le più irrinunciabili e appetibili, ma anche quelle che più probabilmente finiranno esaurite prima del tempo. Ecco perché vi suggeriamo caldamente di non tentennare troppo e di acquistare, quanto prima, i prodotti che più desiderate, pena la possibilità che essi vadano esauriti o, peggio, che i prezzi risalgano già a partire dal giorno 27, ben chiaro che noi saremo sempre e comunque qui, pronti a guidarvi verso le migliori promozioni di questa eccezionale due giorni dedicata allo shopping. nei prossimi giorni.

Ovviamente, oltre a consigliarvi un acquisto rapido, vi suggeriamo anche di approfittare di questa occasione per sottoscrivere, qualora ancora non ne disponiate, un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire non solo di spedizioni rapide e gratuite, qualora ovviamente gli articoli acquistati siano predisposti al servizio. In questo modo vi basterà giusto una manciata di acquisti per azzerare i costi di abbonamento, senza contare che grazie ad Amazon Prime potrete poi usufruire di molti altri servizi aggiuntivi, non ultimo Amazon Prime Video! Insomma, un abbonamento imprescindibile in vista dello shopping del Black Friday, la cui attivazione è immediata e i cui primi 30 giorni di sottoscrizione sono gratuiti, qualora – ovviamente – non siate mai stati abbonati.

» Clicca qui per sottoscrivere il tuo abbonamento ad Amazon Prime «

» Sei uno studente? Iscriviti ad Amazon Prime a metà prezzo! «

Dunque, grazie a questo articolo avrete a disposizione tutte le migliori proposte di Amazon dedicate al Black Friday, ricordandovi – per altro – che seguendo la pagina ufficiale creata per l’iniziativa, potrete tenere d’occhio anche gli sconti da parte di alcuni dei principali store dedicati allo shopping, come eBay, Uniero e tanti altri! Come sempre, vi invitiamo comunque a inserire questo articolo dai preferiti, visto che ci prodigheremo di aggiornarlo con i link diretti per l’acquisto dei prodotti più interessanti (e maggiormente scontati), ma anche dei comodi link relativi agli articoli di categoria a cui potrete far riferimento per i vostri acquisti.

Di seguito, dunque, vi offriamo quelle che sono – a nostro giudizio – le offerte Amazon che non potete assolutamente lasciarvi sfuggire per le due più infuocate giornate del Black Friday 2020 di Amazon! Ovviamente, al di la di questa proposta, l’invito è quello di seguire la nostra verticale dedicata alle offerte che nelle prossime ore si riempirà di sconti e promozioni relativi a questa vera e propria “festa degli sconti”. Allo stesso modo, vi suggeriamo sia di iscrivervi subito ai nostri quattro canali Telegram, così da poter monitorare le migliori offerte del Prime Day in tempo reale e dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

Le migliori offerte del Black Friday Amazon

Accessori gaming e streaming

Cuffie e altoparlanti gaming

Cuffie e auricolari

Cura della persona

Fotocamere e action cam

Hardware

Periferiche PC

Monitor PC

Mouse gaming

Notebook e tablet

Smartphone, smartwatch e accessori

Smart TV

Tastiere gaming

Altre offerte del Black Friday Amazon

Sottoscrivi i servizi Amazon in offerta!

Amazon Music – 3 mesi gratis per i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Amazon Music Unlimited possono iscriversi al servizio di abbonamento musicale premium con accesso illimitato a oltre 60 milioni di brani senza pubblicità.

per i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Amazon Music Unlimited possono iscriversi al servizio di abbonamento musicale premium con accesso illimitato a Audible – I clienti Amazon Prime che iniziano il periodo di prova di Audible effettuando l’iscrizione su Amazon.it o su un dispositivo Echo e rimangono iscritti più di un mese, ricevono un buono sconto di 10€ da spendere su migliaia di prodotti su Amazon.it.

I clienti Amazon Prime che iniziano il periodo di prova di Audible effettuando l’iscrizione su Amazon.it o su un dispositivo Echo e rimangono iscritti più di un mese, ricevono un da spendere su migliaia di prodotti su Amazon.it. Kindle Unlimited – I clienti Prime che non sono iscritti a Kindle Unlimited possono iscriversi gratis per 2 mesi.

I clienti Prime che non sono iscritti a Kindle Unlimited possono iscriversi Amazon Fashion – Fino al 40% di sconto su una selezione di prodotti dei marchi Amazon Fashion, tra cui Goodthreads, Iris & Lilly, find. e Truth & Fable.

su una selezione di prodotti dei marchi Amazon Fashion, tra cui Goodthreads, Iris & Lilly, find. e Truth & Fable. Amazon Warehouse – I clienti Amazon Prime risparmiano un ulteriore 20% su migliaia di prodotti usati e ricondizionati per cucina, casa, ufficio, sport e attività all’aperto, inclusi i principali elettrodomestici, mobili, decorazioni per la casa e molto altro ancora.

I clienti Amazon Prime risparmiano su migliaia di prodotti usati e ricondizionati per cucina, casa, ufficio, sport e attività all’aperto, inclusi i principali elettrodomestici, mobili, decorazioni per la casa e molto altro ancora. Prime Now – Dall’1 al 25 ottobre su Prime Now i clienti Prime riceveranno 5€ di sconto ogni 5 prodotti acquistati.

– Dall’1 al 25 ottobre su Prime Now i clienti Prime Prime Video – Per tutta la durata di Prime Day, tutti i clienti possono accedere ad una selezione di film in offerta da acquistare a 4,99€ o noleggiare a 1,99€.

Scopri i nostri articoli dedicati al Black Friday 2020

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!