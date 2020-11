30% di sconto su oltre 9000 prodotti su EMP!

In occasione del Singles Day anche EMP, il noto portale di abbigliamento e merchandise, ha iniziato una promozione che vi permetterà di ricevere il 30% di sconto su oltre 9000 prodotti del suo catalogo! Per aderire a questa incredibile promozione non dovrete far altro che selezionare i prodotti che maggiormente vi interessano e poi, una volta nel carrello, inserire il codice SINGLE11 per ricevere automaticamente lo sconto. Attenzione però, che questa promozione è valida esclusivamente per oggi 11 novembre, quindi non lasciatevela sfuggire, soprattutto se volete portarvi avanti con i regali di Natale.

In questa promozione EMP ha incluso un gran numero di capi d’abbigliamento sia da uomo che da donna perfetti per l’inverno, come camicie pesanti, felpe e persino caldi giacconi, come nel caso della giacca con cappuccio Raimond che con i suoi bordi e polsi con costine e la cerniera alta, si rivela un prodotto perfetto anche nelle situazioni più ventose. Non mancano poi anche una vasta serie di oggetti di merchandise dai maggiori franchise tipici del portale, come lo zerbino di Star Wars oppure, sempre per rimanere in tema di Natale, il calendario dell’Avvento di Dragon Ball Z realizzato da Funko, che include ben 24 mini statuine tratte dal famoso anime.

Gli articoli inclusi in questa offerta di EMP dedicata al Singles Day sono veramente tanti, e per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione in modo da poterli visionare tutti.

