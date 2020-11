30% di sconto sul noleggio Leasys CarCloud per il Black Friday Amazon

Amazon e Leasys continuano a lavorare insieme per offrire un’ampia gamma di auto a noleggio a lungo termine, grazie al nuovo servizio chiamato Car Cloud. I tempi cambiano, e con essi anche le modalità di acquisto, anche per prodotti importanti come un’auto, e grazie a questo servizio in abbonamento l’acquisto di un auto – o meglio il noleggio – sembra essere diventata un’operazione semplicissima, da fare da casa in un paio di click. La procedura inizia con l’acquisto di un voucher, il cui prezzo di partenza standard è di 199 € ma per il Black Friday è scontato del 30%, che permette di accedere al servizio in abbonamento vero e proprio.

Tra le offerte più interessanti, c’è sicuramente quella relativa alla nuova Fiat 500e, la piccola city car elettrica di Fiat disponibile sul mercato da pochi giorni. Acquistato il voucher necessario, si può accedere all’abbonamento per una durata minima di 30 giorni, fino a un massimo di 12 mesi. Nel caso della 500e, il costo mensile di noleggio è di 349 €.

Per chi vuole invece un’auto più grande, Leasys offre lo stesso servizio in abbonamento anche per auto a marchio Jeep: acquistando il voucher in sconto a 174,30 €, sarà possibile noleggiare una a scelta tra Jeep Renegade, Jeep Compass e Jeep Cherokee al costo mensile di 499 €.

Il servizio è disponibile sia per utenti privati sia per i liberi professionisti, e richiede il possesso di una carta di credito per il pagamento del canone mensile. Le offerte del piano Car Cloud di Leasys sono tante, e comprendono anche mezzi commerciali come Fiorino e Doblò.

