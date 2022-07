Se siete alla ricerca di un robot aspirapolvere a un prezzo particolarmente basso, vi consigliamo di dare un’occhiata a uno dai modelli dall’ottimo rapporto qualità/prezzo di iRobot, disponibile da Monclick in ribasso del 43%. Al momento, potrete portare a casa il Roomba i3+ a 399,9o€ invece di 699,90€, un prezzo più che valido per un elettrodomestico eccezionale, in grado di stravolgere completamente la vostra routine quotidiana.

Il robot Roomba i3+ è ideato per aspirare lo sporco ostinato in profondità, grazie al sistema di pulizia in 3 fasi con doppie spazzole in gomma multisuperficie e una potenza di aspirazione 10 volte superiore ai modelli precedenti. Dunque, trattandosi di un prodotto così performante, vi consigliamo di completare il vostro acquisto prima che l’offerta in corso termini!

Il Roomba i3+ è provvisto di un ottimo sistema di navigazione intelligente che, non solo vi consente di scegliere e tracciare le zone della casa da far pulire al robot ma, in più, gli permette di tracciare autonomamente i percorsi migliori da seguire, per la massima efficienza.

Inoltre, se la batteria del prodotto si scarica durante il percorso, l’iRobot Roomba i3+ torna da solo alla sua base di ricarica e, una volta riacquistata la massima autonomia, riprende esattamente da dove ha smesso. Non meno importante, è dotato di ottimi sensori Dirt Detect che riescono a trovare e ad aspirare anche i residui più invisibile, dalla polvere fino a peli e capelli.

Grazie a tutte le caratteristiche citate fino ad ora, il robot in questione è in grado di lavorare nel massimo dell’autonomia, senza richiedere il vostro intervento e pulendo per un totale di 60 giorni consecutivi prima di richiedere una ricarica. Inoltre, dopo aver aspirato e raccolto il massimo della sporcizia nell’apposita colonnina, l’aspirapolvere sfrutta il comodissimo sistema Clean Base che, a fine lavoro, si occupa di svuotare lo sporco depositato nei gli ottimi sacchetti a 4 strati.

In più, potrete gestire l’iRobot Roomba i3+ grazie all’app per smartphone che non solo vi consente di ricevere informazioni in merito a possibili ostacoli sul percorso ma, in aggiunta, vi mostra la mappa impostata e vari suggerimenti per migliorare le routine di pulizia quotidiana.

Se siete interessati a dare uno sguardo anche ad altri numerosi articoli che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi estivi, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare direttamente sulla pagina Monclick dedicata.

