450€ di sconto per la Smart TV LG 4K da 75″ su eBay!

Dopo avervi proposto quelle che sono le prime offerte della mattinata, la nostra rassegna delle occasioni di questo venerdì continua ora con le occasioni degli Imperdibili di eBay che, come sempre, includono molte categorie di prodotti, riconfermando la piattaforma come uno dei luoghi migliori dove effettuare acquisti di ogni genere, includendo sempre smartphone, TV, elettrodomestici, capi d'abbigliamento, molti videogiochi e persino console, il tutto con sconti che arrivano a tagliare i prezzi anche oltre l'80%!

Delle molte offerte presenti sullo store oggi, vogliamo segnalarvi in particolar modo quella che riguarda la smart TV LG 75UN711006LC , che in queste ore è disponibile a 949,00€ anziché a 1.399,00€, con uno sconto di circa 450€! Ci rendiamo conto che potrà sembrare una cifra ancora alta, ma bisogna tener a mente che si tratta di una smart TV da 75 pollici con numerose feature interessanti che aiutano ad ottenere alti livelli in quanto a dettaglio e gamma di colori ad ogni scena. Infatti LG 75UN711006LC è una smart TV in grado di migliorare la qualità delle immagini grazie alla sua IA integrata, è compatibile con lo standard HDR ed è anche dotata di un angolo di visione così da non penalizzare quegli spetattori che sono posizionati ai margini dello schermo, rendendo l’azione chiara da qualunque angolazione si guardi la TV. Con il suo look minimale, LG 75UN711006LC si integra alla perfezione nell’ambiente circostante perché monta due solide ma allo stesso tempo impercettibili basi d’appoggio laterali che supportano la cornice e grazie alla sua quasi assenza di bordi, migliora l’esperienza visiva e l’immersività.

L’intelligenza artificiale di LG 75UN711006LC permette di sfruttare al meglio la tecnologia ThinkQ, offrendo anche la possibilità di utilizzare i comandi vocali per controllare gli altri dispositivi di una casa smart tramite compatibilità con Alexa o Google Assistant, senza contare la possibilità di ricevere avvisi inerenti i programmi tv di prossima trasmissione, come ad esempio quelli relativi agli eventi sportivi. Infine, nonostante LG 75UN711006LC abbia una versione dell’interfaccia webOS migliorata, che permette di accedere rapidamente a tutti i contenuti multimediali come Youtube o Disney+, sul telecomando di questa ottima smart TV sono ugualmente presenti i pulsanti per accedere direttamente alle varie piattaforme digitali, per una visione dei contenuti on demand immediata e veloce.

Insomma, avrete capito che un'offerta come quella di LG 75UN711006LC non capita tutti i giorni



