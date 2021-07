450€ di sconto sul nuovo smart tv LG NanoCell da 65″ su Mediaworld

Dopo aver iniziato la nostra tipica rassegna stampa delle offerte mattutine con le proposte del giorno di Amazon, passiamo alle occasioni di Mediaworld, in particolare alla promozione Solo per Oggi, che fino a mezzanotte ci propone sconti mozzafiato su una selezione di prodotti tanto numerosa quanto interessante, vale a dire smart tv, smartphone e, in generale, tutta la famiglia degli elettrodomestici.

Anche oggi, i prodotti in offerta sono diversi, e se siete alla ricerca di una smart tv sarete felici di sapere che il portale propone la LG NanoCell 65NANO756PA da 65 pollici con uno sconto di ben 450,00€, che ne fa crollare il prezzo da 1.249,00€ a 799,00€.

Con questa proposta, il noto e-commerce sembra voglia rispondere a quella che è stata la recente offerta di eBay, che ha visto la controparte Samsung QE65Q60A della stessa diagonale proposta allo stesso prezzo della LG NanoCell 65NANO756PA, nonché con una scontistica simile. Nel caso specifico, parliamo del modello 2021 appartenente alla serie NanoCell di LG, che gode di alte risoluzioni e qualità d’immagine elevata, nonché di una parte software molto curata che, in un televisore moderno, fà certamente la differenza.

LG NanoCell 65NANO756PA implementa il nuovo sistema operativo webOS 6.0 che, con l’ausilio del processore dedicato, vi permetterà di sfruttare meglio le potenzialità del televisore. Inoltre, la lista delle funzionalità integrate si arricchisce con una nuova Dashboard, attraverso la quale potrete controllare e monitorare i vostri dispositivi collegati in una manciata di secondi. Ad essere migliorata è stata anche la parte gaming del televisore, con un pannello dedicato dal quale potrete scegliere di attivare sia le tecnologie Nvidia G-Sync che AMD FreeSync o, semplicemente, lasciare al televisore decidere quale impostazione settare in base alla fonte.

Ciò detto, vi rimandiamo alla nostra selezione di prodotti consigliati tra le varie offerte Mediaworld anche se, come immaginerete, le proposte del portale sono ben più numerose, ed ecco perché vi suggeriamo caldamente di visitare anche la pagina dedicata a tutte le offerte in corso, così che possiate acquistare il prodotto che più si confà alle vostre necessità. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi suggeriamo ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!