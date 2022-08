Le promozioni estive e il tanto agognato Prime Day sono passati ma, in questi giorni, Amazon non si è dato per vinto e ha deciso di offrirvi moltissime promozioni da non perdere de vista, soprattutto se state rientrando dalle vacanze. Se durante gli sconti del periodo non avete trovato articoli utili a prezzi particolarmente interessanti, sappiate che siete anche in tempo per fare acquisti con un ottimo rapporto qualità/prezzo!

Agosto sta ormai volgendo al termine e Amazon ha deciso di proporre nuovissimi sconti, da sfruttare proprio in questo giorni, prima di tornare a lavorare o studiare in pieno regime dal mese di settembre in poi. Se, quindi, state cercando degli acquisti validi e super convenienti, vi suggeriamo di dare un’occhiata a queste 5 imperdibili offerte last minute, ideali per tornare alla produttività ma all’insegna del risparmio.

Zaini e borse Kipling (-60%)

Da settembre si riprenderà la solita quotidianità, a partire dalla scuola e dall’università fino al lavoro e allo sport. Per questo non dovreste assolutamente farvi scappare le numerose offerte disponibili su prodotti Kipling. Da zaini perfetti per tutti i giorni e borse capienti fino ad astucci, pochette e molto altro, le proposte sono numerose e molto varie. Da donna o da uomo, semplici oppure stravaganti, le promozioni sullo store sono in grado di soddisfare tutte le vostre necessità e in più sono scontate anche oltre il 60%. Dunque l’ideale per fare un’acquisto da portare con voi tutti i giorni e, non meno importante, dall’ottimo rapporto qualità/prezzo!

Cura della persona Braun (-40%)

Come ben saprete, abituarsi nuovamente alla routine quotidiana è difficile e, spesso, richiede la giusta dose di incoraggiamento per riprenderla al meglio. La cura della persona è, nella vita di tutti i giorni, uno step fondamentale per tutti noi, dagli studenti fino ai professionisti di ogni settore. Per questo abbiamo pensato di proporvi le numerose promozioni attive sugli articoli Braun, sia da uomo sia da donna. All’interno della categoria appositamente creata dallo store potrete trovare davvero di tutto: dai classici rasoi fino ai nuovissimi Silk-épil di ultima generazione, in sconto anche oltre il 40%!

Elettrodomestici Philips (-43%)

Per migliorare il proprio ritorno a casa, semplificare le pulizie e gestire al meglio la propria cucina, potrete valutare l’acquisto di uno o più elettrodomestici Philips, di ottima qualità e soprattutto scontati anche fino al 43%! Da ottimi ferri da stiro per capi perfetti fino a frullatori di prima qualità e friggitrici ad aria per pasti salutare e veloci da realizzare, le proposte sono moltissime e tutte molto interessanti. Si tratta, dunque, di offerte di ottima qualità, durevoli nel tempo e ovviamente da sfruttare fintanto che sono disponibili a prezzi così ridotti!

Videogiochi (-64%)

Tornare a casa sapendo che, finalmente, ci saranno dei nuovissimi titoli videoludici ad aspettarvi e a riempire le giornate di settembre è indubbiamente un ottimo incentivo per riprendere la normalità con il sorriso. Proprio per questo, vi consigliamo di sfruttare le moltissime offerte Electronic Arts a vostra disposizione, con ribassi fino al 64%! All’interno della sezione dedicata potrete scegliere tra un fantastico FIFA 22 Standard Plus per Xbox Serie X, Mass Effect Legendary Xbox One Edition e altri videogiochi ancora. Non fateveli scappare!

Laptop Lenovo (-31%)

lenovo Se state pensando di fare un piccolo upgrade del vostro PC portatile e magari state cercando un prodotto di fascia media, disponibile a un costo molto ridotto, vi consigliamo di dare uno sguardo alla sezione interamente dedicata ai laptop Lenovo. Le proposte sono varie e tutte interessanti, soprattutto se state pensando di acquistare un PC che riesca a supportare lunghe sessioni di studio, di ricerca o magari di lavoro intensivo. Dal modello più semplice fino al più performante, le offerte Lenovo fino al 31% non vanno assolutamente perse di vista!

