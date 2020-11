50% di sconto sui corsi di lingua Babbel per il Black Friday

Dopo avervi proposto quelle che sono le migliori offerte della mattinata, è ora il momento di proporvi qualcosa di completamente diverso, sebbene gli sconti che andremo a proporvi facciano parte dell’ampia gamma di offerte arrivate online in vista del Black Friday 2020. Stiamo infatti parlando di Babbel, nota piattaforma online per l’apprendimento delle lingue, che in occasione del “venerdì nero dello shopping”, offre uno sconto del 50% su tutti i tipi di abbonamento, valido fino ai primi giorni di dicembre.

Lanciato più di 10 anni fa, Babbel è oggi uno dei principali portali che permette di imparare nuove lingue in modo pratico e intelligente, attraverso una serie di corsi divisi per livello di apprendimento, che permettono anche ai principianti delle lingue di iniziare un utile e funzionale percorso di apprendimento. Allo stesso modo, chi già mastica una lingua potrà comunque trovare pane per i suoi denti, grazie ai corsi che il portale dedica non solo all’approfondimento delle lingue, ma anche a specifici argomenti quali i dialetti, lo slang o l’ambito aziendale.

Il sito offre diverse opzioni di abbonamento: si va da un minimo di 3 mesi fino a quello annuale, con lo sconto del 50% che si applica a prescindere da quale periodo scegliate. Normalmente, il costo di un abbonamento trimestrale è di circa 20€, ma grazie a questa offerta potrete pagarlo solamente 9,95€, mentre la versione annuale passa dai circa 60€ a soli 29,50€.

Con oltre un milione di iscrizioni e centinaia di esperti linguistici, Babbel è senza dubbio una delle principali soluzioni per imparare e padroneggiare una nuova lingua e tra queste sono presenti ovviamente le più usate, come l’inglese, tedesco, spagnolo e tante altre. Ciò è reso possibile grazie ai numerosi esercizi di conversazione, disponibili anche sull’app dedicata, con i quali potrete prendere confidenza con la lingua parlata e usarla nella vita di tutti i giorni. Inoltre, qualora usiate lo smartphone o un tablet, potrete beneficiare del riconoscimento vocale in modo ancora più comodo e veloce. Insomma, se pensavate che imparare una nuova lingua fosse impossibile per voi, vi invitiamo a provare questa soluzione perché siamo sicuri che ne rimarrete sorpresi dalla sua semplicità.

