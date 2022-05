Inizia una nuova settimana e, con essa, tornano anche le grandi offerte Amazon, tra le quali pensiamo valga la pena segnalarvi quella relativa ad uno dei migliori prodotti per la pulizia della casa. Parliamo di un aspirapolvere 2 in 1 che vi permetterà non solo di aspirare al meglio i pavimenti di casa vostra ma anche di passare subito alla fase di lavaggio: il robot aspirapolvere Samsung VR05R5050WK/ET!

Si tratta di un prodotto di alta qualità, molto potente e in grado di occuparsi della pulizia delle stanze a 360°. L’offerta di cui vi parliamo porta il prezzo di listino di 399,00€ del robot Samsung VR05R5050WK/ET a scendere a 189,00€, acquistandolo così con uno straordinario sconto del 53%!

Lasciate al robot la gestione totale delle pulizie di casa! Progettato per aspirare e lavare in un’unica volta, il robot aspirapolvere VR05R5050WK/ET della Samsung vi consentirà di risparmiare tempo ed energie! Sporco e polvere saranno rapidamente catturati dai pavimenti, per prepararli al meglio alla fase successiva di lavaggio. Il contenitore dell’acqua riconosce quando il panno in microfibra è agganciato e automaticamente inizia a lavare regolando il livello dell’acqua. Inoltre la sua pulizia è smart, perché grazie ai sensori di movimenti e anti-collusione sarà ridotta la velocità quando il robot si avvicina agli angoli, evitando così gli urti.

Il suo design slim lo aiuta a raggiungere ogni punto della casa senza compromettere la potenza aspirante. Alto solo 85 mm, questo robot Samsung raggiunge facilmente qualsiasi punto della casa, passando sotto ai mobili, dietro al tavolo e vicino ai bordi, per una pulizia davvero meticolosa e completa.

Ottimo sotto moltissimo punti di vista, il robot aspirapolvere Samsung VR05R5050WK/ET offre persino una batteria di lunga durata, il che è un plus non da poco! Grazie infatti ad una batteria da 3400 mAh, durante la sua attività il robot manterrà costante la potenza aspirante fino a 150 minuti, lasciandovi liberi dalle preoccupazioni rispetto alla sua energia residua.

Infine, tramite l’app dedicata potrete controllare il robot da remoto, anche quando siete fuori casa, dallo smartphone o tablet. Con un semplice tocco potrete facilmente attivare o spegnere il robot, impostare diverse modalità di pulizia, aumentare o diminuire il flusso dell’acqua. Avrete così tutto il necessario a portata di mano, per mantenere la casa sempre in ordine anche quando siete lontani!

Comodissimo e super pratico grazie alla funzione 2 in 1 il robot Samsung VR05R5050WK/ET si sostituirà a voi nelle pulizie di casa, lasciandovi finalmente liberi di godervi il vostro tempo facendo ciò che più desiderate! Vi consigliamo, quindi, di consultare subito l’apposita pagina della promozione, così da poterlo acquistare ad un prezzo davvero vantaggioso!

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!