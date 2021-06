5€ in regalo se acquisti una Happy Card su IBS

Se la recente iniziativa di IBS, che vi ha permesso di ottenere un buono di 5€ effettuando un determinato acquisto, è stata di vostro gradimento, vi informiamo che sulle pagine del portale è attiva un’altra promozione che vi permetterà di ricevere un ulteriore bonus di 5€. In questo caso, per aderire all’iniziativa sarà sufficiente acquistare una Happy Card di almeno 25€ entro il 13 giugno per poi ricevere, il 16 giugno, via mail un codice che potrete usare per risparmiare 5€ sul vostro prossimo acquisto.

A nostro giudizio, la promozione è molto interessante perché non sarete obbligati ad aggiungere al carrello prodotti prestabiliti, dal momento che la Happy Card potrà essere utilizzata sull’intero catalogo. Inoltre, questa potrebbe rivelarsi un’ottima idea regalo, soprattutto per coloro i quali non sanno cosa regalare al proprio partner o amici, lasciando a loro decidere quale articolo acquistare. IBS, infatti, offre la possibilità di inviare la Happy Card aggiungendo semplicemente la mail del beneficiario potendola, per altro, arricchirla con firma e messaggio personalizzato.

Vale la pena sottolineare, inoltre, che la promozione vi permetterà di acquistare più di una Happy Card dallo stesso account, ricevendo 5€ in regalo su ognuna, a patto che siano almeno di 25€. Come se ciò non bastasse, le Happy Card saranno cumulabili tra loro, il che significa che avrete la possibilità di risparmiare cifre sostanziose. Detto ciò, vi ricordiamo che su IBS troverete molteplici film, serie tv, CD di ogni genere musicale, giocattoli e cartoleria. Non sarà quindi un problema spendere l’accredito extra proveniente dalla Happy Card.

Prima di invitarvi a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine, vi consigliamo di consultare la pagina promozionale di IBS, cosicché possiate visionare tutte le proposte del portale. Infine, vi invitiamo a seguirci e di iscrivervi anche ai nostri quattro canali Telegram per non perdere le offerte relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!