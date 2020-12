600€ di sconto sulla smart TV Samsung The Frame da 49″ su eBay

Come sempre, controllare le offerte giornaliere di portali come eBay è tra le prime operazioni che consigliamo di fare ad inizio giornata, dal momento che numerosi prodotti subiscono crolli di prezzo importanti, dando l’opportunità agli utenti di comprare ciò che serve a cifre che davvero molto vantaggiose, anche se confrontate con altri portali dediti allo shopping. E così, anche oggi, è arrivato il momento di confrontarsi proprio con gli sconti proposti da eBay, che potrebbero rivelarsi utile anche qualora foste alla ricerca di un eventuale regalo di Natale.

Del resto le proposte sono davvero tantissime, e spaziano dai prodotti più comuni, ad articoli che invece richiedono una scelta oculata e un investimento economico importante, come ad esempio la smart TV Samsung The Frame QE49LS03RAU da 49 pollici, che dagli originali 1.299,00€ scende addirittura a soli 699,99€, in quella che è forse una delle migliori offerte di questa giornata!

Perfetta per chi cerca una smart TV che non stoni con l’ambiente, ma che anzi ci si mimetizzi in modo impeccabile, la Samsung The Frame dispone di cornici personalizzabili e della modalità Art Mode, che permette al televisore di assumere l’aspetto di un vero e proprio quadro. Il risultato è così strabiliante al punto che sostituire un grosso quadro con la Samsung The Frame QE49LS03RAU non sarebbe una cattiva idea, anche perché il sensore di luminosità situato all’interno della TV riconosce la luce della stanza e bilancia la luminosità dello schermo, nonché la tonalità dei colori, in modo tale che le immagini risultino il più naturale possibile. In questo modo la smart TV rimarrebbe sempre accesa? Assolutamente no, dato che è presente persino un sensore di movimento che permette al pannello di accendersi solo se rivela la vostra presenza nelle vicinanze, quindi se per diverse ore non sarete a casa non c’è il rischio di consumare energia elettrica inutilmente.

Bellissima dal punto di vista estetico, la Samsung The Frame si dimostra portentosa anche dal punto di vista tecnico, disponendo di un ampio e bellissimo pannello con tecnologia QLED, capace di offrire un volume di colore del 100%, offrendo così immagini perfette e dalla giusta resa cromatica. È presente, inoltre, il supporto HDR10+ che esalta le scene buie dandogli una ricchezza di dettagli come mai prima d’ora. Come avete potuto notare, si tratta di una smart TV veramente ottima che, venduta ad un prezzo quasi ridicolo, costituisce certamente un’occasione imperdibile.

Oltre al Samsung The Frame QE49LS03RAU, ribadiamo che le offerte imperdibili di eBay coinvolgono un gran numero di prodotti, ed ecco perché consigliamo di visitare la pagina dedicata così da poter tutte le offerte disponibili. Come ultima cosa prima di invitarvi a seguirci per il resto della giornata, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!