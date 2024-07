7 prodotti che non vi avremmo consigliato se non costassero così poco

Ogni anno, il Prime Day di Amazon porta con sé una marea di offerte imperdibili su una vasta gamma di prodotti. È l'occasione perfetta per fare affari d'oro, anche su quegli articoli che normalmente non avremmo mai preso in considerazione. In questo articolo, quindi, vi presentiamo sette prodotti che, grazie agli sconti eccezionali del Prime Day, meritano una seconda occhiata, rappresentando delle piccole perle nascoste che magari potrebbero proprio fare al caso vostro.

Il prezzo stracciato di questi articoli li rende, infatti, delle vere e proprie occasioni da non perdere: dagli accessori per la casa ai giochi da tavolo, siamo sicuri che almeno uno degli articoli riuscirà a conquistarvi.

Inoltre, vi ricordiamo che il Prime Day è un evento esclusivo per i clienti Amazon Prime, per cui vi consigliamo di attivare la sottoscrizione al servizio se non lo avete già fatto. In questo modo, potrete godere della spedizione gratuita e rapida dei vostri ordini, oltre ad accedere a tutti gli altri vantaggi inclusi nel servizio, come Amazon Prime Video, Amazon Prime Reading e Amazon Prime Gaming. Ricordate inoltre che i primi 30 giorni di Amazon Prime sono completamente gratuiti, quindi è l'opportunità perfetta per provare il servizio!

Prova Amazon Prime GRATIS per 30 giorni!

Batterie Amazon Basics

Le batterie sono sempre utili da avere in casa, e quelle alcaline AAA da 1.5 Volt Amazon Basics sono ideali per una vasta gamma di dispositivi domestici. Questa confezione da ben 36 batterie offre un'eccellente performance e affidabilità, garantendo una lunga durata. Perfette per telecomandi, giocattoli, torce elettriche, orologi e molti altri dispositivi elettronici, forniscono una potenza costante e duratura. Grazie alla loro lunga vita di scaffale, puoi conservarle per anni senza preoccuparsi di una diminuzione delle prestazioni. Inoltre, ogni batteria è progettata per prevenire perdite e garantire sicurezza e protezione per i tuoi dispositivi.

Tile Mate

Il Tile Mate è un dispositivo di localizzazione Bluetooth simile - ma molto più conveniente - dell'Apple AirTag e compatibile con Android e iOS, ideale per ritrovare facilmente oggetti come chiavi, borse e telecomandi. Grazie alla portata di 76 metri e alla funzione di ricerca tramite app, puoi localizzare rapidamente i tuoi oggetti smarriti, mentre utilizza anche la rete globale Tile per segnalare la posizione degli oggetti smarriti, aumentando le possibilità di recupero. Il design compatto e leggero consente di agganciare il Tile Mate a qualsiasi oggetto personale senza ingombro. Inoltre, è resistente all'acqua e ha una batteria sostituibile con una durata fino a tre anni, garantendo un uso prolungato e senza preoccupazioni. Utilizza anche la rete globale Tile per segnalare la posizione degli oggetti smarriti, aumentando le possibilità di recupero.

Set di 6 contenitori Amazon Basics

I contenitori per alimenti sono tra gli oggetti in assoluto più utili da avere in casa, e quale occasione migliore di questo set Amazon Basics da 20 pezzi, perfetto per organizzare e conservare i tuoi cibi in modo efficiente? Realizzati in plastica priva di BPA, questi contenitori sono sicuri per l'uso quotidiano e rispettano l'ambiente, essendo anche adatti per l'uso in microonde, freezer e lavastoviglie. Ogni set include una varietà di dimensioni, ideale per ogni tipo di alimento, dai piccoli snack alle grandi porzioni di pasti. I coperchi a chiusura ermetica mantengono freschi gli alimenti più a lungo, evitando fuoriuscite e preservando il gusto. Compatti e impilabili, consentono anche di risparmiare spazio nella tua cucina.

Set deodoranti per frigo

Rimaniamo in tema cucina con questo set di deodoranti per frigorifero, in confezione da 4 pezzi, che offre una soluzione efficace e riutilizzabile per eliminare i cattivi odori dal tuo frigorifero. Realizzati in materiali sicuri e durevoli, questi deodoranti utilizzano il potere naturale del carbone attivo per assorbire e neutralizzare gli odori sgradevoli, mantenendo freschi i tuoi alimenti. Facili da usare, basta posizionarli in qualsiasi angolo del frigorifero. Ogni unità ha una durata di fino a sei mesi e può essere riattivata semplicemente esponendola al sole.

Exploding Kittens

Exploding Kittens non è un gioco da tavolo, è IL gioco da tavolo per eccellenza, assicurando risate infinite con gli amici e famiglia. Perfetto per 2-5 giocatori, è una combinazione di strategia e fortuna, in cui i giocatori pescano carte dal mazzo, cercando di evitare le micidiali carte Exploding Kitten che li eliminano dalla partita. Il mazzo contiene anche carte speciali che permettono di evitare, deviare o annullare le esplosioni, aggiungendo un elemento di suspense e tattica. Con illustrazioni uniche e umoristiche, Exploding Kittens offre un'esperienza di gioco a dir poco coinvolgente e spassosa per tutte le età, essendo perfetto per serate di gioco, feste o come regalo originale.

50 grucce vellutate

Le grucce vellutate antiscivolo di SONGMICS sono la soluzione perfetta per organizzare e proteggere i tuoi vestiti. Questa confezione da ben 50 grucce salvaspazio è ideale per appendere giacche, camicie, pantaloni e abiti senza il rischio di scivolamento. Il rivestimento in velluto di alta qualità assicura, infatti, che i tuoi indumenti rimangano al loro posto, prevenendo pieghe e danni. Ogni gruccia è dotata di un gancio girevole a 360° in metallo robusto, garantendo una grande comodità e facilità d'uso. Il design sottile permette poi di ottimizzare lo spazio nell'armadio, consentendoti di appendere più vestiti rispetto alle grucce tradizionali.

Death Note

Se siete appassionati di anime saprete sicuramente cos'è il Death Note, e grazie al Prime Day di Amazon potete portarvi a casa una perfetta replica - ahimè, senza le sue funzioni letali - per appena 11€. Con una copertina rigida nera e l'iconica scritta "Death Note" impressa in caratteri gotici bianchi, questo taccuino cattura perfettamente l'atmosfera misteriosa e oscura della serie. All'interno, le pagine sono di alta qualità, ideali per scrivere, disegnare, prendere appunti.. o scrivere i nomi delle persone che vorreste far evaporare dalla vostra vita. Il taccuino include anche le istruzioni originali del Death Note, come visto nella serie, aggiungendo un tocco autentico per i veri fan.