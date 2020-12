70% di sconti sui maglioni di Natale Gutteridge

Archiviate quelle che sono state le ottime offerte per il Black Friday, Gutteridge sembra essere già pronto per accompagnarci nella scelta dei regali di Natale di questo 2020, avendo dato il via ad una nuova promozione dedicata interamente ai maglioni invernali, con sconti che possono arrivare anche a decurtare il 70% dal prezzo dei vari capi in promozione.

Avrete tempo fino al 16 dicembre per accaparrarvi i vostri regali sul portale, poiché è questa la data ultima in cui lo store riuscirà a garantire spedizioni in tempo per le feste. Un’occasione davvero ottima per confezionare un regalo elegante e stiloso, vista l’ottima qualità di abiti e vestiti del brand napoletano, il cui stile elegante e le ottime materie prime, si unisce a prezzi davvero insostenibili per la concorrenza!

Ormai rinomato simbolo di stile e qualità, Gutteridge è un brand che, al netto del passare degli anni, ha saputo rinnovarsi, proponendosi sul mercato con un rapporto qualità/prezzo davvero impagabile che, al netto del prezzo, non lesinano sulla qualità delle stoffe e delle lane, riuscendo nella straordinaria impresa di proporsi con giacche e abiti a prezzi davvero molto abbordabili. Questa nuova tornata di offerte, dunque, vi darà la possibilità di acquistare a prezzo imperdibile i maglioni in lana prodotti dal brand, molti dei quali con fantasie che si rifanno apertamente al tema natalizio, seppur non manchino proposte decisamente più sobrie ed adatte alla vita di tutti i giorni.

Dunque, senza indugiare oltre, vi rimandiamo a quelle che sono – a nostro giudizio – le offerte dello store che non potete assolutamente lasciarvi sfuggire in occasione del Natale! Ovviamente, al di la di questa proposta, l’invito è comunque quello di dare un’occhiata all’intera selezione di sconti Gutteridge, così da non perdervi nessuna delle ottime proposte del portale. Allo stesso modo, vi suggeriamo sia di iscrivervi subito ai nostri quattro canali Telegram, così da poter monitorare le migliori offerte di questo fine 2020, con proposte dedicate a tecnologia, hardware, smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

