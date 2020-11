70% di sconto su BitDefender per il Black Friday

Se pensate che il Black Friday possa interessare solo i prodotti fisici, vi sbagliate! Infatti non mancano offerte su software di vario tipo e tra queste vi segnaliamo quelle di BitDefender, che propone la sua soluzione di protezione agli attacchi informatici con uno sconto del 70% valido fino al 14 dicembre, rendendo l’acquisto di un ottimo programma antivirus molto più leggero per le vostre tasche.

Installare sul proprio computer un software antivirus di terze parti potrebbe risultare necessario per molte persone, soprattutto per coloro che usano il proprio PC per svolgere attività delicate, come ad esempio accedere spesso al proprio conto corrente per inviare denaro e/o controllare le operazioni effettuate. Nell’eseguire ciò con la massima sicurezza, BitDefender è sicuramente uno dei migliori, capace di offrire una protezione molto più approfondita rispetto al software incluso in Windows 10 ed a testimoniare ciò sono gli innumerevoli riconoscimenti che il software ha ricevuto nel corso degli anni, incluso il 2020, anno in cui è stato premiato non solo come uno dei migliori antivirus, ma anche uno dei più leggeri.

Un buon antivirus, infatti, non deve garantire solo una protezione elevata, ma deve anche avere un impatto minimo sulle prestazioni del computer, facendo rimanere quest’ultimo scattante e fluido nell’eseguire le operazioni, anche mentre il software lavora per analizzare e scansionare numerosi file e cartelle. Detto ciò, le soluzioni di BitDefender sono 3: si parte dalla versione base che offre comunque una protezione sufficiente per la maggior parte delle persone fino ad arrivare alla Total Security che, oltre garantire la massima sicurezza possibile sul vostro PC personale, permette di essere utilizzata fino a 5 dispositivi, inclusi sistemi operativi iOS, Android e MacOS.

Prendendo in considerazione il prezzo di quest'ultima, sarete felici di sapere che l'abbonamento annuale vi verrà a costare solamente 24€ invece di 79,99€, prezzo che si dimezza fino a 12€ per la versione base. Insomma, come avete avuto modo di notare, con poche decine di euro avrete un software che saprà tenere lontano le minacce della rete e dei malintenzionati, permettendovi di usare i vostri dispositivi senza la paura di incorrere in situazioni spiacevoli.

