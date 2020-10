80% di sconto sull’abbonamento da 24 mesi di VyprVPN

Come saprete, con l’arrivo dell’autunno vi stiamo proponendo, giorno per giorno, quelle che sono le migliori offerte dedicate al mondo delle VPN. Sono infatti moltissime le aziende che, in occasione del mese di ottobre, si stanno spendendo nella proposta di nuovi piani tariffari per la sottoscrizione, con alcuni servizi che riescono addirittura a proporsi sul mercato con un abbonamento mensile da circa 2€ il che, soprattutto se si considera che si tratta di aziende di primissimo livello, non è affatto da sottovalutare. E così, dopo le precedenti proposte, è oggi il turno di VyprVPN, la cui straordinaria offerta vi permetterà di sottoscrivere il servizio per 2 anni ad un prezzo davvero ridicolo!

Stiamo infatti parando di appena 2,50$ al mese per la sottoscrizione di un abbonamento da due anni, per un costo complessivo di soli 60, in virtù degli originali 310,80! Un prezzo davvero impareggiabile, possibile grazie ad uno sconto applicato dell’80%, ovvero uno dei più alti attualmente disponibili sul mercato, pur tenendo in considerazione del cambio euro/dollaro.

Dotato di DNS propri e di protocolli proprietari Cameleon VyprVPN è un servizio affidabile e conveniente che vanta al suo attivo oltre 70 aree geografiche differenti e funzionalità di ottima fattura. Funzionale e affidabile, dispone di una velocità per i download generalmente molto buona e si contraddistingue per una aperta politica di zero log rappresentando, a nostro giudizio, una delle migliori alternative ai più noti leader del mercato, specie se si considera l’ottimo prezzo dell’offerta qui proposta.

Con un prezzo di circa 2,14€ (al cambio attuale), VyprVPN è una scelta da tenere fortemente in considerazione, specie se si considera che è anche una delle pochissime a garantire una formula “soddisfatti o rimborsati” fino a 30 giorni dall’inizio dell’abbonamento, laddove molti competitor si limitano a soli 7 giorni.

