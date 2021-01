800€ di sconto sul frigorifero Haier HFF-750CGBJ nel Solo per oggi Mediaworld

Se siete alla ricerca di offerte, sarete felici di sapere che il Solo per oggi di Mediaworld è attivo anche questo venerdì, con numerosi prodotti volti a far risparmiare gli amanti dello shopping online. Tra questi, non mancano all’appello alcune delle smart TV più popolari, così come non mancano smartphone e tantissimi elettrodomestici.

Ad attirare la nostra attenzione oggi è il frigorifero Side by Side Haier HFF-750CGBJ, dal momento che il portale permette di acquistarlo con uno strabiliante sconto di ben 800€, facendo crollare il prezzo dagli originali 3.499,00€ a 2.699,00€. Come potete intuire già dall’immagine in alto (e dal prezzo), si tratta di un frigorifero molto particolare che non ha quasi nulla a che vedere con le soluzioni più popolari, essendo quest’ultimo studiato con un’apertura a 90°, la quale consente l’accesso a tutti i cassetti interni in modo decisamente più confortevole e immediato.

La caratteristica side by side non è l’unico fattore a decretare questo modello come uno dei migliori della sua categoria, ma anche per le sue eccellenti prestazioni. Con un sistema di raffreddamento No Frost, Haier HFF-750CGBJ fa circolare l’aria in modo costante, eliminando il ghiaccio dal frigorifero e dal congelatore, problema che si verifica spesso nelle soluzioni entry-level. Oltre a questa sofisticata tecnologia, questo specifico modello permette al cassetto inferiore di funzionare sia come frigorifero sia come congelatore, offrendo la possibilità di utilizzarlo a seconda delle proprie esigenze. Vale la pena segnalare anche la possibilità di creare cubetti di ghiaccio in modo automatico, utile qualora abbiate la necessità di raffreddare rapidamente bibite e bevande, per esempio.

Il brand tedesco ha fatto in modo che con questo modello nulla fosse lasciato a caso. Un’altra innovazione degna di nota la si trova nei cosiddetti cassetti Direct Access che, oltre a permettere un rapido accesso agli alimenti congelati, danno anche una visione notevolmente migliorata del contenuto rispetto ad un congelatore classico, nonché impedire la fuoriuscita di aria fredda quando le porte sono aperte, il che fa risparmiare energia.

Un frigorifero dunque pensato per chi ha grosse esigenze, non solo in termini di spazio. Le offerte che Mediaworld ha riservato per questo venerdì sono in realtà tante, motivo per cui suggeriamo di visitare la pagina dedicata per scoprire il catalogo completo, ricordandovi che in calce abbiamo come sempre creato una lista contenente quelle che sono, a nostro giudizio, le migliori occasioni giornaliere. Detto ciò, vi ricordiamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!