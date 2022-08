Se siete alla ricerca di una smart TV davvero di qualità, con pannello OLED e con una diagonale generosa, per trasformare il vostro spazio domestico in un piccolo sistema home cinema, allora fermatevi subito, perché su eBay è disponibile un’offerta davvero irrinunciabile!

Vi segnaliamo infatti che, sul portale, è attualmente in sconto, con un taglio al prezzo di ben 900 euro, la splendida smart TV LG 55C15LA da 55″, con definizione 4K ed uno spettacolare pannello OLED! Il prezzo è davvero memorabile, perché si passa dagli originali 1.899,00€, a soli 999,00€! In sintesi: un affare senza se, e senza ma!

Ben chiaro che parliamo di un prezzo che potrebbe ancora scoraggiare qualcuno, va sottolineato che la LG 55C15LA non è una semplice smart TV, ma un dispositivo in grado di offrire un’esperienza di altissimo livello, sia che si tratti di film, serie TV o videogame, complice non solo la sua diagonale da ben 55″, ma anche la qualità generale del prodotto che, come da titolo, vanta un pannello OLED di grande qualità, come ormai è tradizione per le smart TV a marchio LG.

Parliamo, infatti, di uno schermo a pixel auto illuminanti, gestiti in modo indipendente dal software della TV che, per questo, è in grado di garantire una resa dei colori ed un contrasto eccezionali, evidenziando efficacemente le zone illuminate, e creando un buio assoluto nelle scene notturne, offendo così una sensazione visiva appagante ed una profondità dei neri degna della migliore esperienza cinematografica.

Il merito non è solo del pannello, ma anche dell’ottimo processore α9 di quarta generazione sviluppato dalla casa coreana che, in combinazione con un’efficiente IA interna, permette di ripulire e rifinire le immagini a seconda del contenuto, effettuando persino un efficiente upscaling in tempo reale, qualora i contenuti a schermo non raggiungano neanche lontanamente la risoluzione 4K offerta dal pannello.

Come se non bastasse, la LG 65A16LA è anche ottimizzata per il gaming su console, non solo grazie alla sua compatibilità con lo standard HDMI 2.1, ma anche grazie al suo pannello con frequenza di aggiornamento fino a 120Hz che, in combutta con le tecnologie Free Sync, G-Sync e VRR, assicurano al giocatore un’immagine sempre fluida, e con un imput lag minimo e irrilevante.

Insomma, un prodotto straordinario e che, grazie ad eBay, oggi può essere vostro con uno sconto davvero generoso, ben chiaro che il prodotto sta andando a ruba e che, considerate le scorte certamente limitate, andrebbe acquistato subito, lontani da qualsiasi incertezza. Per questo, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata all’offerta, ricordandovi che è impossibile risalire al termine della promozione (o alla fine delle scorte) e, per questo, è consigliabile provvedere subito all’acquisto.

