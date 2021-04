Acer Flash Sale: 10% di sconto su tutto il catalogo per 72 ore

Acer è sinonimo di prodotti tecnologici all’avanguardia, motivo per cui quando lo store ufficiale attiva una delle sue promozioni non si dovrebbe indugiare troppo per approfittare delle occasioni, soprattutto quando quest’ultime hanno una validità molto breve, come in questo caso. Per le prossime 72 ore, infatti, lo store ufficiale di Acer vi permetterà di risparmiare il 10% su tutto il catalogo, ed ecco perché l’iniziativa dovrebbe essere presa in considerazione da coloro che si apprestano ad acquistare un nuovo notebook o sostituire quello attuale con l’ultimo modello.

Dal momento che la scontistica è la stessa per tutti i prodotti, non c’è un’offerta migliore dell’altra, ma potrebbe valere la pena prendere in considerazione l’Acer Chromebook 315 da 15 pollici, un notebook che non si basa sul popolare sistema operativo di Microsoft, bensì su quello di Google, ovvero Chrome OS. Il suo costo è di 499,00€, già di per sé molto competitivo, ma grazie allo sconto del 10% potrete pagarlo solamente 449€, con il prezzo che si aggiornerà automaticamente una volta inserito il prodotto nel carrello.

A questa cifra, portarsi a casa un notebook con schermo touch, comodo, reattivo e con un’ottima autonomia è molto vantaggioso, soprattutto per gli studenti e per coloro che preferiscono usare un sistema operativo semplice, ma in grado di eseguire le tipiche funzioni di un notebook dotato di Windows. Inoltre, Chrome OS vanta un’ottimizzazione decisamente superiore, con tempi di avvio rapidi e sicurezza integrata direttamente da Google, con l’obiettivo di proteggervi dai principali malware.

Le sue infinite possibilità di connessione, inoltre, faranno sì che l’Acer Chromebook 315 si riveli una valida soluzione anche per lo smart working, con la tecnologia MU-MIMO che vi permetterà di sfruttare le alte velocità sotto rete wireless e gestire più dispositivi contemporaneamente. Per concludere, non mancano porte come USB 3.1 e USB 3.1 Type-C, con le quali trasferire file e ricaricare la batteria velocemente.

Se avete deciso di provare un Chrome OS, sarete felici di sapere che Acer produce anche altri modelli interessanti oltre all’Acer Chromebook 315, ed ecco perché consigliamo di visitare la pagina ufficiale per scoprire il modello che più si adatta alle vostre esigenze. Prima di passare al prossimo articolo, vi ricordiamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!