Acer Predator Triton con RTX 2080 Super ad un prezzo shock da Mediaworld

Febbraio è iniziato con abbondanti offerte, mettendo subito in campo promozioni giornaliere e settimanali volte a far risparmiare gli utenti. Gli amanti dello shopping online potranno aspettarsi numerose tornate di offerte da qui in avanti, soprattutto in vista della festa di San Valentino, quando gli store di certo non mancheranno di proporre le loro migliori iniziative. In attesa che ciò avvenga, vogliamo portare alla vostra attenzione le offerte giornaliere di Mediaworld, dato che oggi la nota iniziativa del portale ha selezionato per voi una quantità di prodotti decisamente maggiore rispetto al solito, dandovi modo di trovare in offerta tutta una serie di articoli che sciuramente stavate aspettando, e che non si limitano solo ai classici smartphone, televisori e simili.

Fatta questa premessa, uno degli articoli che riteniamo meriti la nostra segnalazione è il notebook da gaming Acer Predator Triton, proposto oggi a 2.699,00€. Sì, prezzo da capogiro e non alla portata di tutti, ma parliamo di un notebook dalle caratteristiche tecniche eccezionali. Senza troppi giri di parole, abbiamo di fronte uno dei migliori notebook da gaming disponibile attualmente sul mercato, i cui componenti interni riusciranno ad eseguire qualsiasi gioco alla massima risoluzione e con dettagli impostati al massimo e, soprattutto, ad una frequenza di risposta che non avrà problemi a superare i 100hz, garantendovi fluidità senza precedenti.

Con un display da 15 pollici e risoluzione FullHD, Acer Predator Triton implementa il processore Intel Core i7-10750H, 32GB di RAM e una Nvidia RTX 2080 Super, nonché connessioni come il Bluetooth 5.0 e schede in grado di garantire la massima ricezione della rete WiFi. Per quanto riguarda invece lo spazio di archiviazione, quest’ultimo è affidato ad un velocissimo SSD da 1TB. Oltre ad implementare alcuni dei migliori componenti, il produttore ha riservato per questa macchina un trattamento sopraffino anche per la scocca, con un design fortemente ottimizzato per far sì che le temperature restino nella soglia consigliata, un aspetto su cui molti notebook da gaming falliscono, spingendo le temperature fino a soglie preoccupanti nelle lunghe sessioni di gioco.

Per raggiungere questi risultati, le ventole di Acer Predator Triton sono dotate di bordi seghettati i quali, oltre a massimizzare il flusso d’aria, riducono il rumore al minimo. Realizzate con un design bionico, ognuna di esse è spessa appena 0,1 mm e sono interamente in metallo, con una scanalatura a doppia rientranza che ne aumenta la stabilità. Per il resto, avrete tutti gli strumenti necessari per controllare lo stato della macchina in tempo reale, con la possibilità persino di fare overclock, sebbene non ci sia il bisogno. Ultimo ma non meno importante, gli amanti dei giochi online saranno felici di sapere che lo schermo di questo specifico modello raggiunge l’incredibile frequenza di 300 fotogrammi al secondo, velocità che vi faranno letteralmente dominare qualsiasi gioco.

Insomma, se stavate cercando una soluzione capace di far girare i titoli di ultima generazione senza compromessi, Acer Predator Triton è senz’altro la scelta migliore che potete fare oggi, merito anche delle offerte Mediaworld. Detto ciò, vale la pena dare un’occhiata alle restanti offerte giornaliere di Mediaworld perché siamo sicuri che non rimarrete delusi. Come ultima cosa prima di lasciarvi alla visione del catalogo, nonché alla nostra lista prodotti personalizzata, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!