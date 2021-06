Acquista da Unieuro e scopri come ricevere in regalo una bicicletta!

Mentre impazzano quelle che sono le migliori offerte giornaliere di Amazon e de “Gli Imperdibili” di eBay, vi segnaliamo ora anche una nuova ed interessante iniziativa di Unieuro, denominata “Il regalo è WOW”. Infatti, fino al prossimo 24 giugno 2021, chi acquista un prodotto compatibile con la promo riceve in regalo una bicicletta oppure un monopattino elettrico con un ulteriore contributo.

Per poter ottenere questo omaggio è indispensabile acquistare uno degli articoli promozionati e, successivamente, scegliere il vostro regalo, con l’eventuale conguaglio di 59,00€ che saranno aggiunti al conto totale. Dopodiché, è necessario scegliere il metodo di spedizione di entrambi i prodotti oppure è possibile scegliere di ritirare il regalo in negozio vicino alla vostra posizione. Per ulteriori informazioni, vi consigliamo di leggere attentamente il regolamento con i “termini e condizioni” al seguente indirizzo.

Come da tradizione per Unieuro, la lista degli articoli compatibili con l’iniziativa “Il regalo è WOW” è piuttosto variegata e coinvolge diverse sotto-categorie del portale ma, tra le varie offerte, vogliamo segnalarvi quella dedicata alla scopa elettrica Rowenta X-Force RH9679 senza sacchetto, attualmente acquistabile a 299,90€ anziché 359,90€, a seguito di uno sconto del -16% che ha abbattuto il prezzo di vendita di ben 60,00€.

Le specifiche tecniche di questa scopa elettrica parlano chiaro: si tratta di un prodotto che garantisce prestazioni elevate per risultati eccellenti. La Rowenta X-Force Flex possiede un motore elettrico da 185W e una batteria che assicurano una forza aspirante continua per 35 minuti. Inoltre, è dotata dell’esclusiva tecnologia Flex e di una spazzola con luce a LED, che permettono di catturare la polvere anche nei punti più critici, come nel caso degli angoli.

Un prodotto che, considerando il suo nuovo prezzo di vendita e la possibilità di ottenere una bicicletta/monopattino elettrico, diventa un ottimo investimento su cui puntare per il futuro! Ciò detto, consigliamo di consultare la lista completa degli articoli al seguente indirizzo, cosicché possiate rintracciare quello che sposa i vostri gusti e le vostre esigenze.

