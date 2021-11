Affarone Zavvi! Acquista 3 Funko Pop per soli 34,99€!

Sebbene il Black Friday sia il tema principale di questo periodo, non bisogna commettere l’errore di mettere in secondo piano le iniziative di quei portali che non si occupano di vendere i prodotti più ambiti riguardante la tecnologia ed elettrodomestici vari. Ad esempio, sottovalutare Zavvi potrebbe essere controproducente, in quanto il portale ha pubblicato una promozione che, ne siamo certi, interesserà un gran numero di persone e che quindi merita di essere condivisa.

Si tratta di una promozione dedicata ai Funko Pop, statuette che rappresentano personaggi reali e inventati. Realizzate in PVC, sono alte circa 10 centimetri e vantano un buon quantitativo di dettaglio se consideriamo il loro prezzo di vendita, che oscilla intorno ai 12-13€. In occasione di questa offerta, però, questa cifra si abbassa, in quanto il portale ve li farà pagare 34,99€ qualora ne acquistiate 3. Un risparmio da non sminuire, dal momento che parliamo di prodotti già dal costo irrisorio e che raramente vengono proposti a prezzi ancora più vantaggiosi, rendendo questa un’ottima occasione per chi ama collezionare oggetti.

Se andate matti per i Funko Pop, sappiate che il catalogo di Zavvi vi farà impazzire, ora più che mai con l’entrata in vigore di questa offerta che, ribadiamo, vi permetterà di risparmiare mettendo a carrello 3 di queste tenere statuette. Come detto, avrete modo di scegliere personaggi appartenenti alle più note serie TV, film e videogiochi. In questo caso entrano in gioco i gusti personali, ma se consideriamo il grande successo che ha avuto la recente serie TV Squid Game, crediamo che la statuetta del soldato rosso mascherato possa interessarvi. Ora che ne potete acquistare 3 ad un prezzo speciale, potrete sfruttare l’occasione per regalarne un paio ai vostri migliori amici, i quali magari condividono la vostra stessa passione per la nota serie TV.

Come abbiamo ribadito in apertura, la promozione include tanti Funko Pop e per questo motivo vi consigliamo caldamente di consultare l’apposita pagina di Zavvi al seguente indirizzo, cosicché possiate visionare tutte le statuette del portale e scegliere quella che meglio si addice ai vostri gusti. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che non esiste miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

