AirPods Pro a meno di 200€ nelle offerte del giorno eBay

Archiviata la giornata di ieri, che ha dato il via al mese di ottobre con un numero già notevole di offerte, è arrivato il momento di proseguire verso il fine settimana all’insegna degli sconti di eBay, e delle sue sempre ottime offerte del giorno, anche oggi estremamente variegate in termini di proposta e sconti.

Del resto, eBay è ormai sinonimo di ottimi sconti, e tra le tante proposte disponibili oggi vi segnaliamo quelli che sono sicuramente gli auricolari più famosi e più ambiti da chiunque, ovvero gli AirPods Pro di Apple (di cui trovate la nostra recensione qui). Oltre per la loro indiscussa qualità, i prodotti dell’azienda di Cupertino sono particolarmente noti per non calare di prezzo, anche a distanza di anni, e infatti è raro trovare la variante Pro a meno di 200,00€, ma grazie alle offerte di eBay potete comprarle per un tempo limitato a 189,90€ con spedizione gratuita, un’occasione da non perdere soprattutto per i possessori di iPhone. Gli AirPods Pro, infatti, danno il loro meglio se usati in combinazione con un altro prodotto Apple, dal momento che è possibile leggere i messaggi in arrivo oppure, con la modalità condivisione audio, ascoltare insieme ad altre AirPods Pro collegate la stessa musica o guardare lo stesso filmato.

La qualità audio è tra le migliori (se non la migliore in assoluto) che potete trovare in un paio di auricolari wireless, merito anche della presenza della cancellazione del rumore attiva e in generale dal chip H1, che regola automaticamente la musica in base alla forma dell’orecchio, una funzionalità pressoché perfetta per ottenere la massima immersione sonora in qualsiasi condizione. È presente anche la modalità trasparenza, che riduce leggermente la cancellazione del rumore, utile qualora le usiate durante una passeggiata in città, dove è consigliato ascoltare i vari rumori ambientali, incluse quello delle auto che circolano intorno a voi. L’autonomia si aggira intorno alle 4 ore, ma con l’aiuto della custodia è possibile superare le 24 ore di utilizzo. Insomma, se volete i migliori auricolari wireless e magari avete un dispositivo Apple, la scelta su quale modello puntare è abbastanza scontata.

Come è facile immaginare, questo non è l’unico prodotto valevole di essere preso in considerazione, quindi suggeriamo di visitare la pagina dedicata per scoprire tutte le offerte. Infine, non dimenticate di iscrivervi – come sempre – ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

