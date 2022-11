Il Natale è praticamente alle porte, mancano meno di 2 mesi e, proprio per questo, per evitare di tardare nell’acquisto di decorazioni di ogni tipo, vi consigliamo di valutare attentamente i primi acquisti. In questo caso, se siete intenzionati a fare un po’ di shopping natalizio in anticipo risparmiando qualcosa sul totale, vi invitiamo a sfruttare il prima possibile i saldi di Yeppon. Lo store, infatti, ha creato un’intera sezione dedicata al materiale natalizio, con ribassi che arrivano oltre il 60% ma solo fino al 15 dicembre!

Da puntali e strisce di luci fino ad addobbi e alberi di Natale, gli articoli a vostra disposizione sono moltissimi, ideali per creare l’ambiente perfetto in ogni stanza della vostra casa oppure nel vostro giardino! Dato che si parla di prodotti dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, in promozione per un tempo limitato, vi consigliamo di effettuare i vostri acquisti prima che potete!

Se state cercando un nuovo albero di Natale, medio, di qualità e pensato per durare nel tempo senza doverlo riacquistare ogni paio di anni, vi invitiamo a dare uno sguardo al modello Antelao da 150cm dal diametro di 88cm e be 361 rami disponibile a soli 49,99€ invece di 162,99€. Si tratta di un albero folto, realistico ma adatto anche alle stanze con poco spazio!

L’abete artificiale Antelao, nella classica colorazione verde, è realizzato in ottimo PVC e vi permette di comporlo velocemente in semplici e veloci passaggi. Per montarlo, infatti, vi basterà semplicemente sfruttare il gancio alla base e aprire tutti i rami a vostra disposizione, orientandoli in base alle vostre preferenze e agli addobbi che deciderete di aggiungere.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Yeppon dedicata alle offerte, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

