Altoparlante bluetooth Anker Soundcore Icon Mini a meno di 20 euro!

Ascoltare musica sulla spiaggia è diventato molto più semplice e divertente con l’avvento degli altoparlanti Bluetooth, che permettono di riprodurre i propri brani preferiti in qualsiasi situazione. Se siete interessati dunque ad acquistare uno di questi accessori, questo è il momento giusto per farlo. Amazon, infatti, propone l’Anker Soundcore Icon Mini a soli 19,99€ invece di 34,99€. Si tratta di uno sconto del 43%, una percentuale che sicuramente non può passare inosservata degli appassionati. Vale la pena sottolineare che la promozione termina a fine giornata. Vi ricordiamo, inoltre, che su Amazon sono arrivate le offerte della settimana dedicate all’elettronica.

Anker Soundcore Icon Mini è piccolo e leggero, quindi può essere trasportato con estrema facilità in qualsiasi posto. La maggior parte delle persone probabilmente lo utilizzerà sulla spiaggia ed è proprio questo l’obbiettivo del prodotto, dato che implementa la certificazione IP67. In altre parole, non dovrete preoccuparvi se il dispositivo dovesse andare a finire accidentalmente sott’acqua perchè continuerà a suonare ed a riprodurre le vostri canzoni preferite.

Il collegamento avviene tramite Bluetooth e l’autonomia promette ben 8 ore di riproduzione continua. Inoltre, Anker Soundcore Icon Mini può essere abbinato con un secondo dispositivo, ottenendo cosi un vero effetto stereo e un ottimo soundstage. La spiaggia ovviamente non è l’unico posto dove poter usare questo altoparlante, dal momento che può essere posizionato anche sul manubrio di una bicicletta o durante l’escursionismo.

La qualità audio è piuttosto buona, nonostante le dimensioni ridotte e le prestazioni sono paragonabili al ben più blasonato JBL GO. Detto ciò, si tratta di un’offerta imperdibile per coloro che vogliono spendere il meno possibile senza rinunciare a caratteristiche degne di nota, come l’impermeabilità e un’ottima autonomia. In calce trovate il link per acquistare il gadget e ricordate di seguire anche i nostri quattro canali Telegram per non perdere tutte le offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi.

