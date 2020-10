Amazfit GTR ad un prezzo speciale nel Solo per oggi Mediaworld

Iniziamo il mese di ottobre segnalandovi fin da subito quelle che sono alcune delle migliori offerte che vi permetteranno di portarvi a casa prodotti tecnologici, come smartwatch, televisori e molto altro, ad un prezzo speciale. Andiamo quindi a vedere cosa ci offre Mediaworld nelle sue offerte del giorno.

Per inaugurare il nuovo mese, Mediaworld ha deciso di mettere a disposizione tantissimi articoli e tra questi non possiamo non notare l’incredibile offerta relativa al bellissimo smartwatch Amazfit GTR, in variante da 47 millimetri, che viene venduto a soli 99,99€ invece di 149,99€. Si tratta di uno smartwatch molto apprezzato dal pubblico, merito della sua eccezionale autonomia, la quale permette di utilizzare il dispositivo per ben 74 giorni nella modalità base, 24 giorni con uso normale e circa 40 ore con GPS attivo, risultati difficili da trovare anche nelle soluzioni più costose. Realizzato con un design elegante e raffinato, l’Amazfit GTR adotta una doppia corona e un quadrante circolare, mentre la cassa vanta materiali come il titanio, che aiuta a diminuire il peso mantenendo al tempo stesso un’ottima resistenza.

All’interno del quadrante vi è un display AMOLED da 1,39 pollici, molto dettagliato e con una buona luminosità anche se lo si guarda sotto la luce del sole. Come per ogni smartwatch che si rispetti, i quadranti possono essere cambiati e scelti in mezzo a decine e decine di interfacce originali, così come le modalità di allenamento che sono disponibili in quantità elevata. Tra queste, è presente ovviamente quella dedicata alla corsa, al nuoto, al ciclismo e tante altre. Non mancano quelle pensate per controllare il vostro stato di salute, anche se quest’ultime non risultano precisissime come ad esempio quelle dei modelli Apple, ma capaci comunque di offrire informazioni degne di nota.

Insomma, non c’è modo migliore per iniziare il mese di ottobre portandosi a casa quello che è un dispositivo che vanta un ottimo rapporto qualità-prezzo e che, grazie a questa offerta, è possibile acquistarlo ad un prezzo speciale. Vale la pena sottolineare che questo non è l’unico prodotto che merita di essere preso in considerazione, ed ecco perché suggeriamo di visitare la pagina dedicata in modo da scoprire l’intero catalogo. Infine, non dimenticate di iscrivervi ai nostri canali ufficiali Telegram per non perdere tutte le offerte last minute dedicate al mondo della tecnologia, dell’hardware, degli smartphone e dei prodotti cinesi. Se invece siete interessati ai codici sconto, potete sfogliare la nostra nuova pagina dedicata.

