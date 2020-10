Amazfit Verge Lite a meno di 60€ su Amazon!

Dopo avervi proposto le offerte del giorno di Amazon, è il momento di soffermarci ancora una volta sul colosso dell’e-commerce, dal momento che è appena apparsa dal nulla un’offerta incredibile dedicata allo smartwatch Amazfit Verge Lite, che viene venduto ancora per poche ore (salvo esaurimento scorte) ad un prezzo decisamente inferiore rispetto alla media e persino al più basso mai visto finora per questo specifico modello.

Venduto di solito a quasi 100,00€, è possibile acquistarlo in questo preciso momento a soli 59,49€, un prezzo incredibile per quello che è un prodotto che già di per sé vanta un ottimo rapporto qualità-prezzo e che, grazie a questa offerta lampo, può essere vostro ad una cifra praticamente irrisoria. Sebbene il livello qualitativo non raggiunga quello del fratello maggiore, l’Amazfit GTR, che vi abbiamo proposto proprio qualche settimana fa, la parte delle funzionalità è molto simile, dal momento che vanta tutte le principali funzioni che deve avere uno smartwatch di un certo livello, come ad esempio le immancabili modalità sportive che, con l’aiuto dell’app dedicata per smartphone, vi permettono di raggiungere più facilmente i vostri obbiettivi.

Tante le funzionalità quindi di Amazfit Verge Lite le quali, oltre ad essere numerose, sono molto precise e attendibili, incluso il monitoraggio della frequenza cardiaca. Uno smartwatch che sa essere anche personalizzabile, dato che è possibile scegliere una grande varietà di quadranti, capaci di far risaltare il bellissimo display AMOLED da 1,3 pollici. Completano le specifiche tecniche, che fanno si che questo sia un dispositivo indossabile assolutamente da non farsi sfuggire, il GPS e l’autonomia da ben 20 giorni.

