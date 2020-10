Offerte del giorno Amazon: oltre 300€ di sconto su MacBook Pro da 16″!

Quasi esattamente un mese: tanto è passato dall’ultima volta in cui ci eravamo imbattuti in un’ottima offerta Amazon dedicata ad un prodotto Apple di fascia alta, ed in quella circostanza – come oggi, del resto – il protagonista delle offerte Amazon era stato il sempre eccezionale Apple MacBook Pro, ed è quanto meno curioso ritrovarlo, per altro con uno sconto molto simile, ad un mese di distanza. Una vera e propria manna, in quella che è una giornata certamente ricca di offerte, ma non così brillante.

E così spulciando, dopo la giornata di ieri dedicata a Samsung Galaxy S20+, oggi si cambia completamente argomento e si passa ai notebook dove, come detto, il succitato MacBook Pro di Apple, nel suo bellissimo formato da 16″, la fa decisamente da padrone, specie considerando che si tratta del modello con ben 1 TB di archiviazione, abbastanza raro da trovare in sconto.

Arrivato sul mercato circa un anno fa, MacBook Pro si distingue per bellezza, potenza e qualità dei materiali di costruzione, risultando – giustamente – tra i notebook ai vertici del mercato. Equipaggiato con un processore Intel Core i9 a 8 core di nona generazione, nonché di una GPU AMD Radeon Pro 5500M con memoria gddr6, questo ottimo notebook è in grado di garantire eccezionali performance tanto a casa quanto in mobilità, proponendosi come una workstation pressoché definitiva per chiunque abbia la necessità di lavorare in costante movimento. Revisione generosa dei modelli precedenti, MacBook Pro vanta, su tutto, uno schermo più grande rispetto al passato, pur mantenendosi di dimensioni ridotte, e gode di una riprogettazione integrale della tastiera, con l’eliminazione del tanto discusso meccanismo a farfalla.

E ancora: sistema audio eccellente, autonomia sopra la media, display retina, insomma tutto quello che serve – ad esempio – a chi è alla ricerca di un notebook dall’animo professionale, che possa risultare indispensabile tanto a casa quanto in mobilità. Un portatile eccellente, probabilmente uno dei migliori notebook mai prodotti da Apple, il cui prezzo non per tutti è forse la principale discriminante all’acquisto: stiamo infatti parlando di ben 3.299,00€, oggi scontati da Amazon a soli 2.993,40€, con uno sconto applicato pari a 305,60€!

Decisamente non male per un portatile di questa fascia, abbassandosi al di sotto della soglia psicologica dei 3000 euro e dandovi così l’opportunità di portarvi a casa un notebook eccellente che, per altro, è solo una delle offerte Amazon che abbiamo scovato per voi oggi sebbene, come sempre, il nostro consiglio sia anche e soprattutto quello di consultare l’intera proposta del portale, così da non lasciarvi scappare neanche una delle ottime promozione dello shop. Inoltre, come ormai saprete abbiamo inaugurato quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori proposte in sconto dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

