Se siete in procinto di partire per le vacanze prima o dopo ferragosto, potreste dover fare gli ultimi acquisti, recuperando una serie di articoli che potrebbero tornarvi utile durante le ferie estive. In questo periodo dell’anno, si sa, si tende a dare priorità a prodotti leggeri, a maggior ragione se avete la necessità di portare con voi articoli che permettono di rilassarvi e di continuare a svolgere alcune delle attività fondamentali con il minimo sforzo, ed è proprio su questo genere di prodotti su cui abbiamo posto maggior attenzione.

Per non farvi mancare nulla in vacanza, abbiamo raccolto 10 prodotti essenziali che dovreste acquistare prima di mettervi in viaggio. Da piccole casse Bluetooth, con cui ascoltare musica ovunque voi siate, ai frullatori con caraffa, per chi vuole preparare un ottimo frullato anche fuori casa.

Abbiamo tenuto in considerazione molti fattori, tra cui la reale utilità di questi prodotti e ovviamente il prezzo, pertanto siamo sicuri che troverete molti spunti in merito a cosa portarvi in vacanza, con la certezza di ricevere gli articoli prima che vi mettiate in viaggio. Ogni singolo prodotto, infatti, potrà essere acquistato su Amazon e gode dei vantaggi di Prime. Come se non bastasse, alcuni si trovano persino in offerta, quindi potrete approfittarne per far scorta di articoli da usare per la prossima stagione estiva.

Cassa Bluetooth JBL GO 3

Vacanza è sinonimo di divertimento pertanto, qualora non l’abbiate preso in considerazione, consigliamo di acquistare e di portare con voi una piccola ma potente cassa Bluetooth come la JBL GO 3, con la quale ascoltare le vostre canzoni preferite ovunque voi siate. Vi basterà infatti ricaricare la batteria e collegare lo speaker al vostro smartphone o tablet tramite Bluetooth per far sì che l’audio del dispositivo mobile venga riprodotto sull’altoparlante esterno a una qualità decisamente superiore rispetta a quella di qualunque altro smartphone o tablet. Nonostante sia compatto, JBL GO 3 riuscirà ad accontentarvi, riproducendo in wireless un audio di tutto rispetto e persino con una buona dosa di bassi. Con la certificazione IPX67, che lo rende resistente ad acqua e polvere, questo è lo speaker perfetto per l’estate!

Power Bank Charmast

Se vi serve una seconda power bank per tenere sempre carichi i vostri dispositivi durante le vacanze estive, suggeriamo di considerare la proposta di Charmast che, per circa 20 euro, offre un dispositivo da oltre 10.000 mAh, dotato di due ingressi e tre uscite da 5V/3A con cui ricaricare smartphone e tablet o, perché no, anche il vostro notebook. Questo modello dispone poi di un pratico display digitale a LED, sul quale viene indicata la percentuale di batteria residua insieme ad altre informazioni relativi al voltaggio. Il fatto che si adatti poi a qualsiasi tasca, borsetta e zaino non fa altro che aumentare le probabilità che questa power bank sia quella più adatta a voi.

Borraccia termica MAMEIDO

A causa delle alte temperature, in estate si tende a bere molto di più e se si alloggia fuori casa non sempre si ha la possibilità di trovare qualcosa di fresco con cui dissetarsi, pertanto portare con sé una borraccia termica non può che essere una scelta saggia. Quella da noi proposta è da 750 ml e vanta un design semplice ma elegante, con la possibilità di scegliere decine di texture che gli conferiscono uno stile unico. Realizzata in acciaio inox senza BPA, permette di mantenere le bevande fredde fino a 24 ore, mentre quelle calde fino a 12 ore, all’interno di un involucro a doppio strato, studiato per consentire all’aria di non passare tra la parete interna ed esterna.

Occhiali da nuoto DAWINSIE

Se vi piace immergervi in acqua, dovreste dare un’occhiata a questo paio di occhiali da nuoto perché, oltre a integrare una protezione per orecchie e naso, offrono una visione a 180°. Le lenti, inoltre, sono realizzate con un occhio di riguardo verso la sicurezza della salute oculare, proteggendo i vostri occhi dai raggi ultravioletti di tipo UVA e UVB che, si sa, in estate potrebbero rivelarsi molto pericolosi a causa della lunga esposizione al sole. Ottimi anche per l’uso in piscina, il design di questi occhiali è unisex e grazie all’attacco regolabile a clip si adattano sia per giovani che adulti.

Borsa termoelettrica Mobicool MB32 DC

Oltre alla borraccia termica, alcuni potrebbero essere interessati a una borsa termoelettrica qualora si abbia l’esigenza di mantenere al fresco svariati tipi di cibo, a prescindere se si trascorre la giornata in spiaggia o in montagna. La Mobicool MB32 DC è una borsa termoelettrica molto funzionale e spaziosa, come testimoniano i suoi 32 litri di capienza, sufficienti per permettervi di inserire fino a 8 bottiglie grandi nello scomparto principale. Frontalmente vi è un’altra tasca con cerniera, che potete usare per organizzare ancora meglio l’ampio spazio garantito da questa borsa, che saprà garantire un raffreddamento fino a 15° al di sotto la temperatura ambientale. Robusta, ripiegabile e dotata di tracolla, questa borsa saprà accompagnarvi durante tutto l’arco dell’estate e nelle vostre future gite fuori città.

Materassino da campeggio Trinordic

Se la vostra vacanza si basa sull’escursionismo, allora non potete rinunciare a un materassino da campeggio come questo, caratterizzato da materiali ultra leggeri e pieghevoli, pensati per facilitare il trasporto in spalla. Ciò è possibile grazie anche al fatto che si tratta di un materasso gonfiabile, con un sistema di gonfiaggio a doppia valvola che vi consentirà di metterlo in funzione in pochi secondi. Questo modello è realizzato poi in nylon 40D, un materiale che, oltre a garantire un’ottima longevità del prodotto, assicura un buon comfort durante il riposo, ulteriormente avvalorato da un cuscino integrato nella struttura.

Ventilatore da collo COMLIFE

Se volete alleviare il tipico caldo soffocante e spossante dell’estate, consigliamo di portare con voi un ventilatore da collo. Come è facile intuire, si tratta di un dispositivo di raffreddamento che non ha bisogno di supporto, in quanto è progettato per adattarsi e per rimanere ben saldo al vostro collo, ricevendo al col tempo una buona dose di aria fresca, regolabile su tre diverse intensità. L’alimentazione avviene tramite una batteria da 5.000 mAh, che garantisce un’autonomia fino a 9 ore. Oltre a essere potente, il flusso d’aria può essere regolarlo su diversi angoli, in modo da avere la certezza che la ventilazione non venga dispersa ma orientata direttamente sul nostro corpo.

Zaino LARKSON No 7

Oggetti come power bank, occhiali da nuoto e ventilatori è facile che vadano persi in vacanza se non riposti in luoghi sicuri quando non vengono usati. A tal riguardo, uno zaino come questo può tornarvi utile e grazie all’ampio scomparto potrete utilizzarlo anche per mettere il vostro notebook, accogliendo dunque prodotti anche di dimensioni generose. Gli spallacci sono regolabili e questo significa che la vestibilità sarà ottimale a prescindere dalla vostra altezza. È presente inoltre una maniglia per chi preferisce trasportarlo a mano, realizzata con materiali robusti così come quelli dell’intero zaino.

Frullatore con caraffa BLACK+DECKER BXJB500E

Terminiamo la nostra lista prodotti personalizzata per questa estate proponendovi questo frullatore con caraffa, ottimo per chi non vuole rinunciare a un buon frullato in vacanza. Con due velocità di funzionamento, a cui si aggiunge una modalità “Pulse” che sfrutta appieno i 500W dell’elettrodomestico, potrete miscelare e frullare con facilità anche gli alimenti più duri, ottenendo fino a 1,5 litri di frullato. Un prodotto di ottima fattura, come dimostrano le quattro lame in acciaio inossidabile e la base antiscivolo composta da 4 ventose, che aiutano l’elettrodomestico a rimanere stabile sulla base d’appoggio.

