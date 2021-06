Amazon Business: ecco come ottenere il 25% di sconto sul primo ordine!

L’evento più importante del mese, il Prime Day 2021, è ormai alle porte e siamo in attesa di conoscere quelle che saranno le offerte che ci riserverà Amazon nelle giornate del 21 e 22 giugno 2021. Nel frattempo, il colosso statunitense ha deciso di inaugurare una nuova iniziativa dedicata a tutti coloro che hanno intenzione di iscriversi al programma Amazon Business. Infatti, attivando un account del genere, si riceve uno sconto del 25% sul primo ordine!

Per poter accedere a questa iniziativa è necessario innanzitutto creare un account business tra l’1 giugno 2021 e il 21 giugno 2021. Successivamente, ricevuta l’e-mail di conferma è possibile acquistare il primo prodotto sfruttando le potenzialità di un profilo professionale e, una volta scelto il prodotto, è necessario inserire nel carrello il codice “ABPD21” per usufruire dello sconto. Attenzione però, il regolamento permette di sfruttare fino a 50€ di sconto.

Ricapitolando, i passaggi da seguire sono:

Crea un account Amazon Business, al seguente indirizzo, tra l’1 giugno e il 22 giugno

Riceverai un’email di conferma quando il tuo account verrà attivato

Aggiungi il buono sconto “ ABPD21 ” nel carrello

” nel carrello Creando un account entro il 18/06/21 non solo potrai ottenere uno sconto del 25% alla registrazione, ma potrai anche accedere agli sconti per i già clienti, in occasione appunto del Prime Day.

Amazon Business è un servizio nato per tutti coloro che possiedono una società oppure una partita IVA. Rispetto ad un semplice account, chi accede a tale servizio ottiene tre vantaggi: la fatturazione automatica, alcuni sconti esclusivi e le spedizioni veloci (con l’unico limite la soglia dei 29€ a ciascun ordine). La creazione di un profilo del genere è completamente gratuita e permette dunque di ottenere diversi vantaggi, motivo per cui vi invitiamo a consultare la pagina della promozione per conoscere tutte le informazioni del caso.

Ciò detto, prima di passare alla nostra rassegna di prodotti, è doveroso ricordarvi di continuare a seguirci per tutte le nuove opportunità legate all’Amazon Prime Day 2021 per i già clienti Amazon Prime (altrimenti potete registrarvi al seguente indirizzo), e di iscrivervi ai nostri quattro canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buon lavoro!

