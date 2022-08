Se siete alla ricerca di memorie per PC e per i dispositivi mobile, troverete nella tanto attesa Amazon Gaming Week i prezzi più convenienti del web. Le proposte sono numerose e imperdibili e dovrebbero spingervi ad acquistare tutto quello che potrebbe servirvi in modo da mettervi al riparo da eventuali sovrapprezzi causati dalla carenza di chip che, per fine anno, potrebbero coinvolgere anche altri componenti oltre alle migliori schede video.

In questa selezione prodotti troverete ogni genere di schede SD, chiavette e SSD con cui aumentare lo spazio di archiviazione o semplicemente avere dispositivi dove salvare e tenere a portata di mano i documenti necessari. Tanti sono i prodotti ad essere venduti al miglior prezzo, ma se siete tra coloro che sono riusciti ad acquistare una console di ultima generazione, potrebbe fare al caso vostro il WD BLACK D30, che aumenterà lo spazio di archiviazione della console.

Compatibile sia per Xbox Series X che PlayStation 5, nonché per le console della passata generazione, il WD BLACK D30 proposto in offerta da Amazon è acquistabile a soli 288,99€ invece di 440,99€. Con questo dispositivo di archiviazione avrete 2TB aggiuntivi, che potrete usare per salvare molti giochi senza occupare lo spazio interno della console, oltre alla possibilità di avviarli direttamente tramite l’SSD esterno qualora lo userete con una PS4 o Xbox One. La seconda ipotesi è fattibile, in quanto questo SSD vanta una velocità in lettura di 900 Mb/s, sufficiente per rendere ragionevoli i tempi d’attesa delle schermate di caricamento.

Un’ottima soluzione dunque per ampliare lo spazio della console e fare in modo che la vostra libreria di giochi sia più ricca, avendo così la possibilità di passare da un titolo all’altro senza la necessità di disinstallarne altri. WD BLACK D30 è stato poi progettato per non passare inosservato e per adattarsi allo stile delle varie console, con un piedino rimovibile fatto apposta per essere posizionato accanto alla console.

In ogni caso, vi suggeriamo comunque di consultare la pagina che Amazon sta dedicando all’evento, perché attraverso di essa avrete a disposizioni tutti, ma proprio tutti i prodotti che Amazon si prodigherà di scontare non solo nelle prossime ore, ma anche nei prossimi giorni, e dove potrete rintracciate anche alcune ottime offerte sfuse!

