Amazon Gaming Week: ottime offerte sui prodotti HyperX

Dopo avervi proposto quelle che sono le principali offerte della mattinata, torniamo a parlarvi di Amazon e di quelle che sono le sue nuove proposte per la sua straordinaria Amazon Gaming Week, le cui offerte su prodotti a marchio Razer, Corsair e SteelSeries ci hanno già concesso diverse opportunità per potenziare e migliorare le nostre postazioni da gaming, con sconti su tastiere, mouse e, soprattutto, tantissimi headset per console e PC.

E proprio degli headset torniamo ora a parlarvi grazie alla promozione che, come avrete intuito, riguarda ora i prodotti a marchio HyperX, le cui cuffie da gaming sono largamente considerate tra le migliori del mercato, specie per ciò che riguarda la linea “Cloud”, i cui modelli ben si adattano tanto ai gamer occasionali quanto ai giocatori più esigenti e con ambizioni professionistiche. Anche questa tornata promozionale, dunque, vi darà la possibilità di acquistare alcuni di questi prodotti incredibili su cui, per altro, spicca uno dei migliori modelli attualmente prodotti da HyperX, ovvero le ottime Cloud Orbit S, generalmente vendute a 329,99€, ed oggi in offerta a 259,99€.

Equipaggiate con due potenti driver magnetici planari Audeze e con la tecnologia Waves Nx di head tracking e audio 3D, le Cloud Orbit S garantiscono un audio vivido, pulito e soprattutto immersivo che, complice la tecnologia di tracciamento inclusa nelle cuffie, permette il calcolo della posizione della vostra testa con circa 1.000 calibrazioni al secondo, offrendo un’esperienza audio che ha ben pochi eguali nel settore, e che posizione il giocatore in modo preciso all’interno dell’ambiente tridimensionale.

Compatibili con PC, Xbox One, PS4 e persino smartphone, le Cloud Orbit S sono solide, comode e altamente tecnologiche, e disponendo di diaframmi ultra-sottili per gli altoparlanti, garantiscono un suono con una distorsione davvero minima, per una limpidezza dell’audio praticamente senza compromessi. Dotate di controlli posizionati sul padiglione sinistro, permettono un controllo dell’audio preciso e rapido, con anche impostazioni relative all’audio 3D ed ai profili di equalizzazione.

Munite di un microfono removibile con uscita jack 3.5 mm e filtro antipop, sono perfette anche per la visione di film e serie TV, confermandosi così come un acquisto di assoluto livello, ottimo tanto per il gaming quanto per ogni altro genere di contenuto multimediale, confermandosi come un prodotto di fascia alta versatile ed appagante.

Insomma, un paio di cuffie da gioco fuori scala che, vendute con uno sconto di 70 euro, rappresentano certamente una delle migliori proposte di questa “Amazon Gaming Week” motivo per cui, oltre alla nostra articola di acquisti consigliati, vi invitiamo a consultare anche la pagina dedicata a tutte le offerte Amazon, così da non perdervi neanche una delle promozioni in corso, comprese quelle dei recentissimi Pop Corn Days! Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

