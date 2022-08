Come saprete, da oggi è partita ufficialmente la Amazon Gaming Week e, con essa, anche le offerte di settembre. Non sono mancati sconti imperdibili su moltissimi prodotti, ma il colosso dell’e-commerce ha rilasciato anche un altro tipo di sorpresa, che potrebbe essere sfuggita agli utenti meno attenti. Si tratta di un concorso che vi permetterà di vincere fantastici premi e, cosa forse ancor più interessante, è che non sembrano esserci particolari termini e condizioni da rispettare.

La pagina dedicata, infatti, invita soltanto a compilare il modulo di partecipazione, inserendo nome e cognome, indirizzo, numero di telefono ed email. I partecipanti dovranno essere maggiorenni e residenti in Italia per essere inseriti nell’estrazione, che si terrà nelle due settimane successive al termine del periodo del concorso, che corrisponde con l’ultimo giorno della Amazon Gaming Week.

I vincitori saranno poi invitati a rispondere ad Amazon entro 2 giorni dal secondo tentativo di contatto per far sì che si possa confermare e ricevere il premio. In caso di mancata risposta o qualora l’utente rifiutasse il premio, quest’ultimo verrà assegnato ai partecipanti di riserva. Come anticipato, non sembrano esserci requisiti per poter essere inseriti in lista, quindi pensiamo che potranno avere le stesse probabilità di vincita anche chi non effettuerà acquisti fino al 9 settembre.

Ogni utente potrà chiaramente vincere un solo premio. Di seguito i prodotti che potreste vincere partecipando all’iniziativa:

