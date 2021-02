Amazon Gaming Week: preorder di Returnal e Back 4 Blood disponibili a prezzo scontato!

Continuano le offerte della Amazon Gaming Week, le cui proposte stanno riguardando, per lo più, il settore degli accessori da gaming, con offerte relative a prodotti di molti dei principali marchi del settore, tra cui Razer, Corsair e SteelSeries. Eppure, per fortuna, c’è anche spazio per moltissimi giochi a prezzo scontato sicché, dopo le precedenti offerte sui titoli Xbox, PlayStation e Switch, vi segnaliamo ora anche due ottime promozioni relative ad altrettanti (ed attesi) titoli in preorder!

Sullo store, infatti, sono a disposizione delle offerte relative gli attesissimi Back 4 Blood e Returnal, con il primo che è in sconto per tutte le piattaforme su cui sarà presto disponibile. Si tratta di due giochi dalle tinte horror, uno incentrato sul gioco multiplayer, l’altro su di una avventura al cardiopalma tutta dedicata al single player.

Realizzato da Turtle Rock Studios, team di sviluppo celebre per Left 4 Dead, Back 4 Blood raccoglie l’eredità spirituale della succitata serie in quello che sarà uno shooter in prima persona a base di zombi e cooperazione, in arrivo su console e PC il prossimo 22 giugno.

Venduto in occasione della Amazon Gaming Week al prezzo di preorder di 59,99€ (69,90€ è il prezzo originale), Back 4 Blood ci calerà nel mezzo di una forsennata guerra tra uno sparuto gruppo di sopravvissuti ed orde di non morti, in una sfida costante tra i 4 protagonisti, interpretabili da altrettanti giocatori, e diverse tipologie di mostri alcuni, almeno a giudicare dal trailer, ereditati dal ricco campionario che aveva già (ri)animato la serie Left 4 Dead.

Con Returnal, invece, l’atmosfera si fa ancor più lugubre, non tanto per la mole di mostri, ma per quello che sembrerebbe essere lo stile del nuovo gioco sviluppato dal team Housemarque ed in arrivo in esclusiva per PS5. In uscita il prossimo 19 marzo, Returnal avrebbe un prezzo di lancio di ben 80,99€, scontati su Amazon a soli 59,99€ in quello che è, almeno allo stato attuale, il prezzo più basso disponibile.

Shooter in terza persona ad ambientazione fantascientifica, con elementi roguelike e horror, Returnal ci vedrà nei panni della pilota spaziale di Selene, intrappolata in una sorta di loop temporale e dispersa su di un mortifero pianeta alieno. A noi il compito di sopravvivere alle minacce del pianeta, tutt’altro che disabitato, dovendo imparare dai nostri errori in quello che è un continuo, ed apparente eterno, ritorno dalla morte!

Insomma, due titoli davvero molto promettenti, certamente diversi, ma caratterizzati da una comune passione per l’azione e gli smembramenti, entrambi in uscita nei prossimi mesi, ed entrambi venduti – almeno al momento – ad un prezzo scontato e davvero molto conveniente! Ovviamente, sia Back 4 Blood che Returnal sono comunque solo due delle ottime proposte di questa “Amazon Gaming Week” motivo per cui, oltre alla nostra articola di acquisti consigliati, vi invitiamo a consultare anche la pagina dedicata a tutte le offerte Amazon, così da non perdervi neanche una delle promozioni in corso, comprese quelle dei recentissimi Pop Corn Days! Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!