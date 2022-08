Se i titoli racing vi hanno da sempre appassionato ma non siete mai riusciti a giocarli come avreste voluto a causa della mancanza di un volante con tanto di pedaliera, questo è il momento perfetto per acquistare una periferica Thrustmaster che, in questo settore, se la gioca ad armi pari con aziende del calibro di Fanatec.

La possibilità di risparmio è garantita ancora una volta dalla Amazon Gaming Week, che ha fatto sì che alcuni dei migliori volanti Thrustmaster fossero proposti a prezzi vantaggiosi. Le offerte coinvolgono anche una serie di gamepad e joystick, venendo così incontro un po’ alle varie esigenze del panorama videoludico. Ad ogni modo, il nostro consiglio è quello di focalizzarsi sul Thrustmaster T300 RS GT, un volante che, per poco più di 300€, assicura un’esperienza di guida realistica con tutti i titoli racing attuali e futuri.

Dotato di un motore brushless con sistema a doppia cinghia, il Thrustmaster T300 RS GT restituisce sensazioni di guida paragonabili quasi a quella di un’auto reale. Cordoli, irregolarità sull’asfalto e tutte le forze riprodotto dalla vettura verranno simulate silenziosamente e in tempo reale, permettendovi di avere il pieno controllo sul mezzo virtuale. Se vogliamo fare un paragone, siamo a livelli molto più alti rispetto al popolare Logitech G920, nonostante quest’ultimo venga venduto a una cifra simile.

Lo stesso vale per la pedaliera che, oltre al classico acceleratore e freno, integra anche il pedale della frizione, consentendovi di simulare in maniera ancora più realistica le auto provviste di cambio ad H, a patto però che acquistiate la periferica dedicata, quest’ultima purtroppo non in offerta.

In ogni caso, vi suggeriamo comunque di consultare la pagina che Amazon sta dedicando all’evento, perché attraverso di essa avrete a disposizioni tutti, ma proprio tutti i prodotti che Amazon si prodigherà di scontare non solo nelle prossime ore, ma anche nei prossimi giorni, e dove potrete rintracciate anche alcune ottime offerte sfuse!

Le migliori periferiche Thrustmaster in offerta

