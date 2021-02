Amazon Gaming Week: tanti sconti sui giochi Koch Media!

Arrivata su Amazon solo oggi, la Amazon Gaming Week ci sta già riservando innumerevoli sorprese, complice il coinvolgimento di innumerevoli brand del mercato, non ultimo Razer, le cui offerte vi abbiamo proposto in un articolo uscito proprio nel corso di questo pomeriggio. Dopo tante offerte sulle periferiche, tuttavia, è ora il momento di dedicarsi ai giochi veri e propri, e lo facciamo offrendovi quelle che sono le ottime proposte sui titoli distribuiti da Koch Media, in cui non mancano sorprese come il recentissimo Kingdom Hearts: Melody of Memory, recentissimo titolo musicale dedicato al mondo di Kingdom Hearts, e oggi in sconto a soli 34,99€, in quella che è un’offerta che non mancherà di mandare in visibilio i fan!

Va detto che, tuttavia, per ciò che ci riguarda è un’altra la proposta da non lasciarsi davvero scappare, ed è lo straordinario e divertente Yakuza: Like a Dragon, spin off, sequel e contemporaneamente reboot della popolare serie Yakuza (Ryu Ga Gotoku) è oggi in sconto al prezzo più basso di sempre, ovvero appena 34,99€, con un risparmio di ben 25 euro rispetto agli originali 59,99€!

Arrivato a furor di popolo anche nel nostro paese con tanto di sottotitoli in italiano, Yakuza: Like a Dragon riprende in pieno lo spirito del franchise, proponendosi però non più come un titolo action, ma come un “classico” GDR a turni, in cui a dettare la differenza non è solo il complesso contesto narrativo, ma soprattutto i toni folli e sopra le righe iniettati nella serie dal nuovo protagonista, lo scapestrato Ichiban Kasuga.

Pur mantenendo intatte molte caratteristiche della serie Yakuza, come la grande cura verso la narrazione e la riproduzione dei quartieri più celebri del Giappone, Yakuza: Like a Dragon si propone con uno stile tutto suo, molto più divertente e leggero rispetto alla serie originale da cui, per altro, questo gioco eredita anche una grande cura per l’esplorazione e, soprattutto, per le attività secondarie. Consacratosi a critica e pubblico come uno dei migliori giochi del 2020, e certamente come uno dei più inattesi, Yakuza: Like a Dragon vi terrà incollati allo schermo per ore e ore tra combattimenti, improbabili quest secondarie e situazioni fuori di testa!

Un titolo davvero eccellente che, venduto al prezzo eccezionale di appena 34,99€, costituisce certamente uno dei migliori affari di questa Amazon Gaming Week, ben chiaro che esso è comunque solo una delle proposte tra le varie in offerta nel catalogo Koch Media