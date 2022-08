La Amazon Gaming Week è ben lungi dall’essere conclusa, ed anzi sono ancora moltissime le offerte che arriveranno sul portale. Quel che però possiamo dire è che, senza alcun dubbio, si tratta della migliori edizioni dell’evento sino ad oggi, e non solo per il volume degli sconti proposti, ma anche perché Amazon sta finalmente offrendo ai suoi clienti, la possibilità di acquistare serenamente le console da gaming di ultima generazione il che, come saprete, non è cosa da sottovalutare!

E così, dopo la PS5 annunciata ieri, acquistabile grazie alla nuova formula “su invito” ideata dalla piattaforma per combattere il bagarinaggio, è oggi anche il turno di Xbox Series X, disponibile sul portale con acquisto libero, senza code di attesa e, soprattutto, senza alcun sovrapprezzo!

Si tratta di un’ottima occasione, specie in virtù del prolungato shortage di componenti hardware, originariamente causato dal COVID-19 e, ancora oggi, non del tutto riassorbito dal mercato, che ancora arranca nella produzione di diversi prodotti tech, console da gaming comprese.

Per questo, e visto soprattutto l’assenza di qualsiasi sovrapprezzo, l’acquisto di Xbox Series X su Amazon andrebbe davvero colto al volo, ed il bello è che c’è anche di più! In questa circostanza, infatti, non solo parliamo della console ammiraglia di Microsoft, venduta al suo prezzo originale di 499,00€, ma anche di un’occasione di acquistare Series X in cinque comode rate, interamente a tasso zero, e direttamente tramite il sistema di pagamento rateale di Amazon, che vi permetterà di dilazionare il pagamento in 5 tranche da soli 99,80€!

Non avrete bisogno di alcun documento, né di andare incontro agli iter tipici di finanziarie e affini, perché non si tratta di nulla del genere! Semplicemente, su certi prodotti Amazon offre ai suoi clienti la possibilità di dilazionare i pagamenti, il tutto selezionando l’apposita opzione di pagamento rateale, presente al lato della pagina prodotto.

Da qui basta poi inserire il prodotto nel carrello, procedendo al regolare completamento dell’ordine, ben chiaro che per usufruire di questa opzione occorre aver inserito, tra i propri dati utente, anche una carta di credito o di debito attiva e valida, da cui poi Amazon, ogni mese, provvederà a prelevare in modo automatico la cifra pattuita.

In questo modo, potrete acquistare la vostra Xbox Series X in modo comodo e sicuro e, soprattutto, senza alcun sovrapprezzo, giacché non si tratta di un finanziamento (con relativi oneri), ma di un semplice pagamento a rate, che divide esattamente il costo del prodotto in 5 pagamenti mensili.

Insomma, se desiderate una Xbox Series X non c’è davvero migliore occasione, anche perché proprio la console di casa Microsoft si è dimostrata, sin dal suo arrivo sul mercato, una delle più difficili da reperire, comparendo sporadicamente sugli scaffali digitali dei vari store, anche molto meno rispetto alla concorrente PlayStation 5, invece più spesso disponibile, seppur in scorte limitatissime.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata all’acquisto, ricordandovi che è impossibile risalire alla quantità di scorte disponibili e che, pertanto, Series X potrebbe esaurirsi prima del previsto!

