Come saprete, a partire da oggi sono disponibili su Amazon le splendide offerte della Amazon Gaming Week! Un’occasione eccezionale per acquistare tanti prodotti a prezzo scontato, non solo relativi al gaming su console, ma anche alla componentistica PC, oltre che mouse, tastiere, sedie gaming e non solo.

Ebbene, siamo felici di comunicarvi che, in questo crogiolo di ottime offerte dedicate ai videogame, c’è spazio anche per la ricercatissima PlayStation 5 di Sony, da tempo latitante dagli scaffali, ed oggi acquistabile su Amazon in bundle con lo splendido Horizon Forbidden West, il tutto al prezzo di 559,00€ che, considerando il recente rincaro di PS5 sul mercato europeo, rende il prezzo ancor più appetibile e conveniente.

Attenzione però: non si tratta di un’acquisto diretto, ma della nuova formula messa in piedi da Amazon, e chiamata “acquisto ad invito”, che consiste in una sorta di prenotazione, a cui lo store farà fronte secondo le sue disponibilità e che, in sintesi, serve ad evitare sia le code, sia la sgradevole possibilità che le console vengano acquistate da bot e bagarini al fine di rivenderle a prezzi maggiorati.

I dettagli ve li abbiamo già illustrati nel nostro articolo dedicato proprio agli acquisti su invito, in cui vi spieghiamo la dinamica per filo e per segno. In questa sede è importante specificare che si tratta non solo di un’acquisto privo di code e sovrapprezzi, ma anche di quella che è, a tutti gli effetti, una delle chance migliori per acquistare la console, specie considerando che, a causa dello shortage provocato dal COVID-19, il mercato ancora arranca nel tentativo di soddisfare la domanda globale.

Per quanto riguarda i dettagli d’acquisto, quella qui proposta è la versione di PS5 con lettore per i dischi, ovvero la più rara e ambita dal mercato, che include non solo il classico pad, ma anche una copia digitale dello splendido Horizon Forbidden West, secondo capitolo delle avventure di Aloy, già consolidata beniamina ideata dal team di Guerrilla Games (Killzone).

Riprendendo le fila a soli 6 mesi di distanza dal finale del titolo precedente. Forbidden West racconta del viaggio di Aloy a ovest del mondo, alla ricerca di un modo per guarire il pianeta dalla devastazione causata dalla “Piaga”, una misteriosa malattia uccide persone, animali e vegetazione. Un viaggio ricco e sfaccettato, che ci porterà a confrontarci anche con una nuova minaccia, rappresentata dalla spietata Regalla, una ribelle Tenakth che pare aver scoperto il segreto con cui dominare le macchine tramite Override!

Un titolo appassionante e avvincente, splendidamente caratterizzato sia per gameplay che per direzione artistica, e che vi terrà incollati allo schermo non meno di una trentina di ore, senza considerare le tantissime missioni secondarie ed attività extra che, senza dubbio, possono amplificare di diverse ore il completamento del gioco, al di la degli sviluppi della sua trama principale!

Ovviamente, non ci è dato sapere quali siano le quantità a disposizione di questo stock, ma vi invitiamo comunque a richiedere uno slot di vendita, così da non perdere la possibilità di acquistare una console in quello che, quasi certamente, sarà un passaggio molto breve sulla piattaforma, a causa di pochi pezzi disponibili.

Ciò detto, vi garantiamo che terremo sotto costante controllo la situazione e provvederemo ad aggiornare questo articolo non appena ce ne sarà l’opportunità. Nel mentre, vi rimandiamo però ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative alle prossime disponibilità di PlayStation 5, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

